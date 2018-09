Raed Arafat, declarații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Raed Arafat a precizat că nu s-a discutat despre cazul pacientului decedat după câteva zile de la proteste și că în spațiul public sunt foarte multe speculații.

Familia pacientului îl acuză pe secretarul de stat că a divulgat în spațiul public date confidențiale despre acesta.

Îmi pare rău că ei au luat-o ca o divulgare a anumitor secrete. Dacă eram cel care a dat numele pacientului pentru prima dată în spațiul public și dădeam date despre starea lui, anamneza, normal că atunci era un alt aspect, dar noi am răspuns la numite speculații, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat a declarat că "la nivelul structurilor care au intervenit din partea noastră, au fost oameni expuși, pentru că au lucrat și ei fără mască de protecție. Nu am informații, cel puțin până acum, să fie cineva care să fi suferit pe o durată care să necesite îngrijiri medicale. Cel puțin nu mi s-a adus la cunoștință. "

Au fost comentarii că noi am zis oamenilor să nu meargă să fie consultați dacă se simt rău. Nu a fost așa ceva. Noi am zis un lucru normal: dacă nu ai probleme, nu are rost să te duci să te consulte medicul. Nimeni nu putea să oprească pe cineva dacă el simțea că vrea să-l consulte un medic. Era o recomandare ca să evităm ca mii de oameni care au fost in piață să meargă la medic doar ca să întrebe ceva, dacă să facă ceva sau să facă analize, a subliniat Raed Arafat.

Întrebat dacă fusese informat că va avea loc o posibilă lovitură de stat, Raed Arafat a răspuns: Nu. Nu s-a discutat asa ceva atunci. Nici vorbă. Chiar nu se știa că va apărea situația care a apărut, la ședințele la care am participat.

S-a propus suplimentarea echipajelor medicale, când a crescut numărul celor care se prezentau. Suplimentarea nu s-a făcut deodată de la 16 la 34 de echipaje, s-a făcut treptat, a mai spus Raed Arafat.

El a fost audiat ca martor în dosarul protestului diasporei. În acele zile, doctorul Raed Arafat a cerut protestatarilor să nu ia cu asalt camerele de gardă ale spitalelor de Urgență.

A explicat, atunci, medicul că gazele folosite de Jandarmerie asupra protestatarilor nu sunt letale, nu sunt periculoase pentru sănătate, a transmis pentru telejurnal, jurnalistul Alexandru Costache.

