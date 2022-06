Raed Arafat: A vedea o geamandură roşie cu o cruce de la distanţă are un impact mult mai mic decât a vedea cum se scoate un înecat de către Salvamar şi încercarea de a-l readuce în viaţă

Geamandură cu cruce

"Am comis-o din nou! Am încercat să facem ceva care să sporească acţiunile de prevenire a înecurilor pe durata sezonului de vară. Un proiect gândit acum doi ani de specialişti, şi finanţat din fonduri non-guvernamentale, care are ca scop semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani. Ca să fie vizibil şi să atragă atenţia, nu putea fi o mică minge plutitoare, fiind necesară o vizibilitate mai mare când te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare roşie poate fi interpretată în mai multe feluri, însă ea semnalează pericolul de la distanţă, iar când te apropii de ea şi mai mult, poţi citi şi textul de avertizare, atrăgându-ţi atenţia că deja eşti foarte aproape de pericol", a scris Raed Arafat pe facebook.





Raed Arafat a reacţionat în acest sens în contextul apariţiei, duminică, în spaţiul public a unor comentarii critice la adresa instalării acestor geamanduri.



"Poate din lipsă de subiecte în spaţiul public, şi prin grija unor personaje care indiferent ce am face, tot prost e, s-a umplut facebook şi media de comentarii, inclusiv a unor 'aşa zişi responsabili' în domeniul salvării din mare, pentru care interesul principal este de a 'nu deranja şi a se înscrie în trendul criticilor' în loc de a fi interesaţi de salvarea de vieţi şi de implementarea unor metode inovative cu probabilitatea ca prin noile metode câteva vieţi să fie salvate. Un 'specialist' din cadrul Asociaţiei de Salvamari spunea că 'nu putem crucifica litoralul Mării Negre'!", a menţionat Raed Arafat.



El a precizat, însă, că doar cinci astfel de geamanduri au fost distribuite: două la Mamaia, una la Eforie Nord/ Eforie Sud, una la Vama Veche şi una la Saturn.



"Cu siguranţă a vedea o geamandură roşie cu o cruce de la distanţă are un impact mult mai mic decât a vedea sub nasul tău, şi a copiiilor tăi, cum se scoate un înecat de către Salvamar şi pompieri şi ulterior încercarea de a-l readuce în viaţă în public de către echipajele SMURD şi ale Ambulanţei. Este mult mai traumatizant pentru un adult, şi mai ales pentru un copil, să vadă o resuscitare şi o persoană declarată decedată decât să vadă o geamandură la distanţa care îi avertizează pe aventurieri, pentru ultima dată, înainte de a se transforma într-un înecat salvat, înecat resuscitat, cu sau fără sechele, sau într-un decedat", a apreciat şeful DSU.



El a calificat criticile la adresa geamandurilor drept "atacuri nefondate".



"Atacurile nefondate la astfel de iniţiative şi modul în care sunt prezentate ele ca titluri în diferite entităţi mediatice nu va duce decât la descurajarea iniţiativelor menite să vină în serviciul populaţiei", a adăugat Arafat.

