Radu Ioanid, Ambasadorul României în Israel, la TVR Info: Aeroportul din Tel Aviv este funcțional. Nu-i vom abandona pe românii care, dintr-un motiv sau altul, vor continua să dorească să plece

Radu Ioanid, Ambasadorul României în Israel: Eu am vești cred bune. Nu pot să fiu sută la sută sigur, dar sper că de mâine această febră a cererilor de repatriere va scădea în mod spectaculos. În momentul de față, avem un avion care a plecat, dacă nu mă înșel, cu 170 de pasageri. Avem în drum spre Tel Aviv un alt avion Tarom, care va pleca cu aproape 200 de pasageri, și, dacă am înțeles bine, lista este completă. Și mai avem un avion de la o companie privată, tot românească, care este și ea la capacitate plin. Mâine, după informațiile mele, ar mai fi 36 de cetățeni români care ar trebui să părăsească Israelul. Nu pot să garantez că nu vor exista și alții. Am avut azi cazul a doi colegi de-ai dvs, jurnaliști, care aveau bilete pentru vineri. Eu i-am sfătuti să plece astăzi, pentru că nu știm exact ce se va întâmpla.

Excelența Sa a dat asigurări că aeroportul din Tel Aviv își desfășoară activitatea normal: Aeroportul funcționează, contrar unor relatări complet nefirești, ale unor colegi de-ai dvs care vorbesc de teroare la nivelul întregului Israel, despre bombardarea aeroportului din Tel Aviv. Deci toate acestea sunt basme. Situația este calmă, cu excepția sudului, unde au loc și bombardamente și la proximitatea frontierei cu Gaza și schimburi de focuri în continuare.

Soluții vor exista, nu-i vom abandona pe românii care, dintr-un motiv sau altul vor continua să dorească să plece. Există frontieră deschisă cu Iordania. Există companii aeriene private care vor cotinuă să zboare, a subliniat Ambasadorul Radu Ioanid.

