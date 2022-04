Radu Ghidău: Alegerea judecătorilor CCR să se facă cu două treimi din membrii prezenţi ai celor două Camere

Radu Ghidău / FOTO: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

"Alegerea judecătorilor Curţii Constituţionale trebuie să se facă cu două treimi din numărul membrilor celor două Camere prezenţi, deoarece aşa se asigură o democraţie reală, inclusiv la nivelul alegerii preşedintelui, pentru că aşa se poate implica şi minoritatea parlamentară în decizia majorităţii parlamentare. De fapt, Parlamentul este o structură de dezbatere. Nu o să comentez apartenenţa sau neapartenenţa unui judecător constituţional sau fost la un partid, deoarece şi eu fac parte dintr-un partid şi nu-mi permit să comentez aşa ceva", a afirmat Ghidău la Comisia juridică din Senat, întrebat dacă actuala Curte Constituţională este un organism politizat.



În ceea ce priveşte prevalenţa dreptului european sau a celui constituţional românesc, Ghidău a spus că în acest moment nu putem vorbi de o Constituţie europeană, "vorbim de o Constituţie naţională".



"Curtea Constituţională s-a exprimat pe calea unui comunicat în care eu consider că a clarificat această situaţie între prevalenţa dreptului european şi prevalenţa dreptului constituţional românesc - în acest moment nu putem vorbi de o Constituţie europeană, vorbim de o Constituţie naţională. Deciziile Curţii sunt obligatorii. Din acest punct de vedere, eu consider că vorbim de un stat naţional, iar statutul de stat naţional implică respectarea prevederilor Constituţiei şi, implicit, a legilor Curţii Constituţionale", a susţinut candidatul propus de AUR.



În privinţa profesionalizării Curţii, Ghidău a menţionat că nu vede niciun impediment dacă un judecător de la Curte a făcut parte dintr-un partid politic, pentru că el se angajează, în momentul depunerii jurământului, atât din punct de vedere juridic, cât şi moral, să respecte un cadru constituţional.



"Eu consider că este un act de responsabilitate din partea Parlamentului ca să delege în funcţia de judecători constituţionali persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Parlamentul este un act de suveranitate, ceea ce face Parlamentul să delege Curtea Constituţională către un judecător, deci din acest punct de vedere nu văd niciun impediment dacă a făcut parte dintr-un partid politic. Odată cu depunerea jurământului, persoana se angajează atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere moral să respecte un cadru constituţional şi eu cred că pentru orice om care se consideră un om de onoare, acesta este mai presus de orice apartenenţă politică. În privinţa cumulului pensiei cu salariul, nu-mi doresc să fiu beneficiar de pensie specială, nu voi opta între cumulul pensiei cu salariul, nu voi beneficia de această prevedere decât în măsura în care voi ajunge la vârsta de pensionare", a adăugat Ghidău.



Comisia juridică a Senatului a avizat favorabil, miercuri, în urma audierilor, toate cele trei candidaturi pentru funcţia de judecător al Curţii Constituţionale în locul Monei Pivniceru, căreia îi expiră mandatul: din partea PNL - Iulia Scântei, preşedintele Comisiei juridice din Senat; USR - Peter Ecksterin-Kovacs, fost senator UDMR; AUR - Radu Ghidău, fost deputat PNŢCD.

