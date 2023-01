Radu Crăciun: Va exista un impact negativ asupra performanţei fondurilor de pensii din Pilonul 2 din cauza impozitului pe dividende

Preşedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a explicat în cadrul emisiunii „Banii, azi”, de la TVR INFO, că una dintre cauzele privind scăderea fondurile de pensii private obligatorii în 2022 are legătură cu legea privind suprataxarea companiilor din energie. Radu Crăciun a explicat că acţiunile Petrom şi Romgaz au suferit scăderi substanţiale după decizia Guvernului.

Radu Crăciun

“A venit această lege a suprataxării firmelor din energie şi nu trebuie să uităm că BVB este o bursă în care companiile din energie au o pondere mare şi aici ne referim la Petrom şi Romgaz, cele două companii care au fost vizate de această suprataxare. Ori această suprataxare ce înseamnă în ultimă instanţă!? Înseamnă că aceste companii vor avea mai puţini bani pentru a-i distribui ca dividende, inclusiv către fondurile de pensii private. În momentul în care există mai puţini bani pentru a fi distribuiţi ca dividende, dintr-odată investitorii îşi revăd calculele legate de preţul acţiunilor şi ajung la concluzia că preţul ar trebui să fie mai scăzut pentru că randamentul pe care îl oferă prin dividende va fi mai scăzut. Acesta a fost contextul în care imediat după ce a fost anunţată această lege preţurile acţiunilor Petrom, Romgaz au avut nişte scăderi substanţiale, care s-au regăsit şi în performanţa fondurilor de pensii”, a explicat Radu Crăciun la TVR INFO.

Radu Crăciun a mai subliniat că anul acesta companiile care adminstrează Pilonul 2 de pensii vor încasa mai puţini bani din dividende, asta după ce Guvernul a eliminat excepția de la plata impozitului pentru fondurile de pensii private.

„Începând cu anul acesta fondurile de pensii private vor încasa dividende plătitoare de impozit. În ultimii 14,5 ani am beneficiat de dividende care nu erau impozitate. Deci participanţii beneficiau de dividendele firmelor în care investeam la valoarea lor brută, neimpozitată. Din păcate acest lucru se modifică din acest an. Dividendele fiind impozitate şi valoarea banilor încasaţi de fondurile de pensii va fi în scădere, diminuată prin aceste impozite care au fost puse. (...) În această situaţie banii care intră în fondurile de pensii vor fi mai puţini, deci va exista un anumit impact negativ asupra performanţei fondurilor şi care are legătură cu această impozitare”, a explicat Crăciun.

Cât priveşte numărul celor care a beneficiat de sumele din Pilonul 2, preşedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania a susţinut că până acum au fost virate în conturile contribuabililor aproximativ 1,1 miliarde de lei.

De la început până acum este vorba de aproximativ 90.000 de români, care au încasat aproximativ 1,1 miliarde lei. (...) Cei care au beneficiat au fost pe de-o parte cei foarte puţini care s-au pensionat. Spun „foarte puţini” pentru că nu au ajuns mulţi la vârsta pensionării, dar au fost inclusiv persoane pensionate pe caz de invaliditate, care au fost îndreptăţite la o pensionare anticipată sau moştenitori ai participanţilor decedaţi.

Articol semnat Ionuţ Gheorghe

