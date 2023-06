RADAR DE MEDIA Summer Gala 2023 are loc pe 27 iunie

RDM Summer Gala 2023, ediția de vară a Premiilor Radar de Media, va avea loc pe 27 iunie la Blueberry Pool by Ambasad’Or Events din Otopeni, începând cu ora 19:30. Pe lângă ceremonia de decernare a premiilor, anul acesta, vor concerta Theodor Andrei (câștigătorul Eurovision România 2023), Leyla Salman, Mattyas și Marian Vasilescu. Evenimentul va fi prezentat de către Simona Țăranu și Claudiu Dumitrache pe ritmurile Bedda Band. Totodată, vor avea loc prezentări de modă semnate Svetlana Karahan, Eccentric Teens by Alexia Dedu și Iconic by Ingrid. Ceremonia se va transmite live online de Radio România, echipa 3Net – Florian Pittiș.

RADAR DE MEDIA Summer Gala 2023

Premiile Myosotis

În cadrul RDM Summer Gala 2023, eveniment organizat de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache și GMR Media by Raluca Mihaela Găină, sub egida Radar de Media by Dorin Huntai, se vor acorda premiile speciale Myosotis pentru calitate, performanță și excelență.

Printre laureații premiilor speciale se numără: Gheorghe Zamfir, Dan Negru, Sorin și Diana Gadola, Marina Almășan, Adrian Artene, Maia Morgenstern și Marius Bodochi, Daniel Jinga, Cătălin Botezatu, Alina Neacșa, Radu Andrei Tudor, Survivor România, Agerpres și Andreea Popa, dar și personalități politice care se remarcă prin încrederea publicului in mass-media.

Premiile votate de public

Categoriile supuse votului sunt Hit-ul verii 2023, Cel mai ascultat radio al verii 2023, Vedeta feminină a verii, Vedeta masculină a verii, Cel mai urmărit influencer al verii, Cel mai așteptat podcast al verii și Cea mai bună televiziune de sport din România. Pentru acestea din urmă, votul continuă pe radardemedia.ro până la data de 26 iunie, ora 17:00.

„Suntem încântați să invităm publicul la after party-ul care va avea loc după gala de premiere din cadrul RDM Summer Gala 2023. Este deja o tradiție ca fanii să își cunoască artiștii preferați la această petrecere, să își creeze amintiri și să se distreze împreună. Mulțumim partenerilor noștri care au făcut posibilă, încă o dată, această petrecere mult așteptată!” – a menționat producătoarea evenimentului, Raluca Mihaela Găină (GMR Media).

