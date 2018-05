Declarații Rovana Plumb EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am văzut că domnul președinte Iohannis este preocupat de faptul că PSD nu ar lupta cu fondurile europene. Am văzut că domnul președinte Iohannis a spus că este îngrijorat de faptul că guvernul nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene. Domnul președinte Iohannis mimează că este îngrijorat, pentru că dacă într-adevăr ar fi fost îngrijorat, atunci ar fi avut o reacție mult mai dură în anul 2016, când România a avut absorție zero fonduri europene în perioada de mandat al guvernului Iohannis - Cioloș", a declarat Rovana Plumb.

"Spre deosebire de domnia sa, noi ne-am luptat. Și din fericire am reușit să transformăm zero barat al guvernului domnului Iohannis în 16% absorbție față de media europeană de 18%", a adăugat ministrul. "De la zero barat lăsat de guvernul domnului președinte Iohannis am început. Am făcut în câteva luni din anul 2017 cât nu s-a făcut într-un an de mandat al guvernului Cioloș".

La întrebarea președintelui Iohannis privind diferența dintre veniturile prognozate în programul de guvernare și veniturile realizate în raportul de execuție Rovana Plumb a spus că va verifica și va reveni, a transmis Daniel Coman, juralist Știrile TVR, pentru Telejurnal 14.00.

Jurnaliștii nu au primit foarte multe explicații privind diferența între ceea ce și-a propus guvernul să facă în domeniul fondurilor europene și ceea ce a reușit să facă.

