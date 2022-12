Qatargate: Un ex-deputat european şi un director de ONG menţinuţi în arest

Justiţie

Cei doi bărbaţi au fost arestaţi pe 9 decembrie în acelaşi timp cu o vicepreşedintă a instituţiei, eurodeputata socialistă elenă grec Eva Kaili, şi cu partenerul său de viaţă, asistentul parlamentar italian Francesco Giorgi.



Aceste patru persoane au fost acuzate de "participare la o organizaţie infracţională", "spălare de bani" şi "corupţie", într-un scandal care a provocat o undă de şoc în Parlamentul European şi tensiuni între Qatar şi UE.



Un tribunal de corecţie din Bruxelles hotărâse, pe 14 decembrie, menţinerea în arest preventiv pentru o lună a lui Panzeri şi Giorgi, apoi joi a luat aceeaşi decizie cu privire la Eva Kaili.



Camera de punere sub acuzare de la Bruxelles a examinat marţi apelul lui Pier-Antonio Panzeri împotriva acestei decizii. În final, "la cererea" lui Panzeri, "tratarea dosarului a fost amânată pentru 17 ianuarie", a indicat parchetul federal, ceea ce înseamnă menţinerea în închisoare a fostului europarlamentar.



Pe de altă parte, pentru cel de-al patrulea inculpat, lobby-istul şi directorul ONG-ului "No Peace Without Justice", Niccolo Figa-Talamanca, eliberat pe 14 decembrie sub supraveghere electronică, măsura a fost suspendată, deoarece procuratura federală a făcut apel.



Marţi, camera de punere sub acuzare a decis "înlocuirea modalităţii cu brăţară electronică (...) printr-o prelungire simplă a arestării preventive", potrivit Parchetului - "o dezamăgire", a recunoscut avocata sa Barbara Huylebroek.



La rândul său, Francesco Giorgi nu a făcut apel împotriva menţinerii sale în arest, iar avocaţii Evei Kaili au indicat că nu au intenţia de a face acest lucru.



În Belgia, ancheta a condus la douăzeci de percheziţii între 9 şi 12 decembrie, inclusiv în cadrul Parlamentului European. În total, anchetatorii belgieni au pus confiscat 1,5 milioane de euro în numerar, potrivit unei surse judiciare.



Aproximativ 600.000 de euro au fost confiscaţi din locuinţa lui Panzeri, care a fondat în 2019 la Bruxelles, la sfârşitul mandatului său de europarlamentar, ONG-ul Fight Impunity. Soţia şi fiica sa, vizate de un mandat european de arestare, au fost reţinute în Italia, unde ele contestă predarea lor justiţiei din Belgia.



Demisă din funcţia de vicepreşedintă a Parlamentului European la mijlocul lui decembrie, Eva Kaili continuă să nege că a primit bani din Qatar pentru a-i influenţa deciziile politice, avocatul ei acuzându-l pe Giorgi că a "trădat încrederea" partenerei sale.



Potrivit unei surse judiciare, în apartamentul din Bruxelles al Evei Kaili au fost descoperiţi saci plini cu bancnote în valoare de 150.000 de euro, iar tatăl ei a fost surprins cu o valiză care conţinea 750.000 de euro în numerar. Preluare: Agerpres

