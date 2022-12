Qatargate. NY Times: Scandalul de mită rupe vălul de pe Parlamentul European

Eva Kaili / FOTO: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Eva Kaili, un om politic grec, era vicepreședinte al Parlamentului European, un organism tentacular cu putere limitată (și 14 vicepreședinți). Ea nu avea afaceri oficiale în Qatar. Călătoria ei era privată, au declarat persoanele care au văzut-o în loja VIP.

Și apoi, mai puțin de o zi mai târziu, ea s-a întors la Bruxelles, oferind o apărare pasională a Qatarului împotriva criticilor privind exploatarea migranților care au construit stadioanele Cupei Mondiale.

„Cupa Mondială din Qatar este dovada, de fapt, a modului în care diplomația sportivă poate realiza o transformare istorică a unei țări cu reforme care au inspirat lumea arabă”, a declarat Kaili. Ea i-a fulgerat pe criticii Qatarului, numindu-i bătăuși.

Mai puțin de trei săptămâni mai târziu, ea se afla în închisoare, acuzată că a tranzacționat decizii politice pentru bani. Autoritățile belgiene au inculpat-o la sfârșitul săptămânii trecute, alături de partenerul ei de viață, Francesco Giorgi, și de alte două persoane, în cadrul unei anchete privind influența Qatarului. Raidurile poliției au scos la iveală 1,5 milioane de euro în numerar.

Aproximativ jumătate din această sumă a fost găsită într-o cameră de hotel ocupată de tatăl Eveu Kaili; alți 150.000 de euro au fost găsiți în apartamentul pe care Kaili îl împărțea cu partenerul său, au declarat procurorii.

Cazul, pe care autoritățile belgiene spun că l-au construit timp de peste un an cu ajutorul serviciilor secrete, a scos la iveală ceea ce procurorii spun că a fost o schemă financiară în schimbul unor favoruri în inima Uniunii Europene. Și a scos în evidență vulnerabilitățile unui sistem opac de birocrație care decide politicile pentru 450 de milioane de persoane din cel mai bogat club de națiuni din lume.

Avocatul Evei Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, a declarat că aceasta este nevinovată. „Pur și simplu nu avea cunoștință de bani”, a spus el. „Ea nu a făcut nicio favoare Qatarului, pentru că toate pozițiile ei erau, de fapt, în conformitate cu politica UE privind Qatar”.

Avocatul lui Francesco Giorgi nu a făcut niciun comentariu. Ziarul italian La Repubblica a relatat joi, citând documente judiciare sigilate, că Giorgi a cooperat cu anchetatorii.

Qatar a negat cu tărie acuzațiile.

Investigația a zguduit somnorosul Bruxelles și a declanșat o avalanșă de acuzații șoptite de comportament corupt din partea legislatorilor de toate culorile politice. De asemenea, a declanșat o examinare a influenței străine într-un moment în care Uniunea Europeană se afirmă în probleme precum drepturile omului și războiul din Ucraina.

În afară de Qatar, autoritățile belgiene investighează, de asemenea, legături cu Marocul, a declarat un oficial guvernamental familiarizat cu această chestiune.

„A fost o săptămână dificilă la Bruxelles”, a declarat joi Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, în fața liderilor UE. „Întotdeauna vor exista unii pentru care o geantă cu bani merită întotdeauna riscul. Este esențial ca acești oameni să înțeleagă că vor fi prinși.”

Anchetatorii de la Washington au încercat, de asemenea, să ia măsuri împotriva lobby-ului străin ilegal, inclusiv pentru Qatar, care a fost acuzat separat că a dat mită pentru a primi Cupa Mondială. Dar, în timp ce legislația americană le cere lobbyiștilor străini să își dezvăluie public afilierile, Bruxellesul are puține cerințe de divulgare. Cea mai mare parte a acestui tip de trafic de influență are loc sub umbrela secretă a diplomației.

Acest lucru este valabil mai ales în Parlamentul European, cea mai puțin puternică, dar singura instituție aleasă în mod direct din structura de putere a Uniunii Europene. Cei 705 legislatori ai săi aprobă legislația și participă la procesul legislativ, dar dezbaterile, evenimentele și rezoluțiile sale au mai ales un impact asupra reputației celor implicați.

„Parlamentul este ușor de accesat și a devenit un teren atractiv pentru tot felul de lobbyiști”, a declarat Michiel van Hulten, șeful Transparency International UE și el însuși un fost deputat european. „Din acest motiv, este relativ ușor să operezi sub radar și să nu fii prins”, a adăugat el.

O potrivire perfectă

Eva Kaili, în vârstă de 44 de ani, și Francesco Giorgi, în vârstă de 35 de ani, și-au început relația pe holurile labirintice ale Parlamentului în 2017, potrivit persoanelor care îi cunosc. Ea se afla la primul său mandat. El era consilier al unui deputat de rang înalt, Pier Antonio Panzeri. Ambii erau membri ai grupului de centru-stânga.

Această relatare se bazează pe interviuri cu două duzini de parlamentari, oficiali ai UE și ai guvernului belgian și consilieri direct familiarizați cu cazul și cu persoanele implicate, precum și pe o examinare a corespondenței private, a anilor de postări pe rețelele de socializare, a proiectelor de politici și a dosarelor de vot.

Cei mai mulți dintre cei intervievați pentru acest articol au solicitat anonimatul, deoarece nu au dorit să fie implicați într-o anchetă penală de profil înalt.

Eva Kaili și Francesco Giorgi și-au documentat viața în postări pe rețelele de socializare care emană succes și încredere: navigând în Marea Egee, schiind pe Mont Blanc, vizitând moschei în Oman și bând cocktailuri în Minorca.

Cuplul a petrecut lockdown-urile coronavirusului împreună, în mare parte în Atena, a declarat Eva Kaili tabloidelor grecești preocupate de mult timp de viața ei privată, iar în februarie anul trecut a adus pe lume o fetiță.

Francesco Giorgi este legat de ancheta de corupție nu doar prin intermediul partenerei sale, ci și al fostului său șef. Panzeri, în vârstă de 67 de ani, a fost arestat săptămâna trecută la locuința sa din Bruxelles, unde poliția belgiană a găsit 600.000 de euro (632.000 de dolari) în numerar. Soția și fiica sa au fost, de asemenea, arestate în orașul lor natal de lângă Milano.

Avocatul lui Panzeri nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Autoritățile spun că Panzeri a jucat un rol central în cultivarea relațiilor cu oficialii din Qatar și Maroc și în facilitarea fluxului de numerar către Bruxelles, inclusiv prin intermediul unei organizații nonguvernamentale pe care o conduce.

Înainte de startul meciului

Pe măsură ce se apropia Cupa Mondială, pledoaria Evei Kaili și a lui Francesco Giorgi pentru Qatar s-a intensificat. Ea s-a opus oricărei încercări de condamnare a abuzurilor privind drepturile omului din Qatar, o monarhie absolută care incriminează homosexualitatea și care cere ca femeile sub 25 de ani să obțină acordul unui tutore de sex masculin pentru a călători în străinătate.

Ea a făcut presiuni pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii din Qatar care vizitează Uniunea Europeană.

Colegii săi au spus că ea a subminat, de asemenea, examinarea de către Parlament a modului în care Qatar a gestionat Cupa Mondială.

Hannah Neumann, o deputată europeană din Germania care prezidează comisia pentru relații cu Peninsula Arabică, plănuia de mai bine de un an o călătorie a comisiei la Doha. Membrii comisiei ar fi trebuit să evalueze în mod critic progresul Qatarului înainte de startul Cupei Mondiale.

Apoi, la sfârșitul lunii septembrie, guvernul qatarez i-a spus brusc că deplasarea trebuie anulată deoarece clădirea în care urmau să se întâlnească era în construcție.

Neumann a spus că a fost uimită și furioasă o lună mai târziu, când Eva Kaili a apărut la Doha în locul ei. În cadrul unei călătorii fulminante de două zile, Kaili a avut chiar și o întâlnire cu șeful statului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani, pe care se pare că a organizat-o singură, au declarat persoane familiarizate cu vizita sa.

„Ea dădea declarații care erau mult mai pro-Qatar decât poziția Parlamentului, pretinzând că vorbește în numele Parlamentului”, a declarat Neumann într-un interviu pentru The Times.

Avocatul Evei Kaili și un purtător de cuvânt al președintelui Parlamentului au declarat că deplasarea ei a fost o misiune oficială.

Două săptămâni mai târziu, la mijlocul lunii noiembrie, o rezoluție aparent necontroversată care critica situația drepturilor omului din Qatar s-a lovit de o rezistență neașteptată. „A fost dificil chiar să o punem pe ordinea de zi”, a declarat deputatul liberal Katalin Cseh. „Am fost șocată”.

Chiar și aliații politici ai Evei Kaili au fost frustrați. „În calitate de social-democrați, ar trebui să fim în mod special preocupați de a pune în lumina reflectoarelor încălcările drepturilor omului”, a declarat într-un interviu deputatul danez Niels Fuglsang. El a spus că o rezoluție pe care a redactat-o criticând Qatarul a fost în cele din urmă respinsă.

Aceasta a fost înlocuită cu una care lăuda Qatarul pentru reformele sale, care erau numite „un exemplu pentru regiunea Golfului”. Noul text spunea că Qatar a „îmbunătățit deja condițiile de muncă și de viață pentru sute de mii de lucrători”. Oficialii din Qatar au implementat într-adevăr schimbări în sistemul lor de sponsorizare a forței de muncă, dar activiștii spun că acestea sunt insuficiente.

Hotărât să îndulcească rezoluția finală, Francesco Giorgi, care lucrează pentru un nou membru al Parlamentului, a trimis un e-mail tuturor legislatorilor socialiști pentru a vota împotriva unui amendament care spunea că Qatar a dat mită pentru a câștiga găzduirea Cupei Mondiale.

„Parlamentul European nu ar trebui să acuze o țară fără ca dovezile să iasă de la autoritățile judiciare competente”, spunea e-mailul, trimis în numele deputatului Andrea Cozzolino. La votul din 24 noiembrie, acesta a reușit să obțină eliminarea limbajului privind mita.

De la arestarea sa, Evei Kaili i s-a retras titlul de vicepreședinte și a fost exclusă atât din partidul său grec, Pasok, cât și din grupul politic din Parlamentul European. De asemenea, autoritățile elene investighează finanțele sale.

Parlamentul European urma să voteze în această săptămână propunerea privind eliminarea vizelor pentru Qatar. Acest vot, precum și toate celelalte lucrări legate de Qatar, au fost suspendate.

Zona gri

Lobby-ul energic al Evei Kaili pentru micul stat din Golf nu a fost cu totul neobișnuit pentru Parlamentul European.

În zilele care au urmat arestărilor, legislatorii și agenții au arătat cu degetul în mod privat, acuzându-și rivalii de eforturi clandestine similare. Dar capacitatea de a avea întâlniri nedeclarate cu agenți străini este încorporată în regulamentul Parlamentului.

„Nu este un accident faptul că există o zonă gri la Bruxelles”, a declarat van Hulten de la Transparency International. „Așa au vrut instituțiile”.

Este posibil ca declarațiile Evei Kaili să nu fi produs schimbări de politică, care sunt în mare parte elaborate de Comisia Europeană, ramura executivă a blocului. Dar Parlamentul este perfect potrivit pentru a produce ceva de care Qatar avea nevoie: publicitate pozitivă.

Scandalul ar putea fi deosebit de dăunător pentru reputația Qatarului în străinătate.

Turneul, care se încheie duminică, a stat la baza unui proiect grandios de construcție națională în valoare de 220 de miliarde de dolari pentru un stat de mărimea Connecticutului și face parte dintr-un efort mai larg al conducătorilor Qatarului de a obține influență în întreaga lume. Aceste eforturi merg dincolo de sport; ei au înființat o companie aeriană internațională și un imperiu media global, Al Jazeera. Și, la fel ca vecinii săi din Golf, Qatar a cheltuit foarte mult pe lobby la Washington.

Cercetătorii spun că aceste eforturi sunt cel puțin parțial motivate de nesiguranța politică a statului. Qatar este adesea eclipsat de vecini mai mari și mai puternici, inclusiv Arabia Saudită și Iran.

Acuzațiile de dare de mită au evidențiat, de asemenea, o schimbare recentă în politica Uniunii Europene față de Qatar. Pe fondul unei crize energetice în urma invaziei Rusiei în Ucraina, Comisia Europeană a îmbrățișat din ce în ce mai mult Qatar ca sursă de gaze naturale. Roberta Metsola, președintele Parlamentului, a sugerat reconsiderarea acestui pivot.

„Am prefera să fim reci decât cumpărați”, a declarat ea în această săptămână.

Scandalul pare să prindă în capcană mai mulți legislatori, deoarece autoritățile belgiene au percheziționat reședințele mai multor consilieri. De asemenea, a provocat o neîncredere profundă.

„Am crezut că luptele politice pe care le-am avut se bazau pe evaluări politice oneste care duceau la concluzii diferite”, a declarat Neumann. „Dar acum știu că, cel mai probabil, am luptat împotriva unei rețele de corupție”.

