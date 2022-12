Qatargate: Eurodeputata Eva Kaili rămâne în arest preventiv încă o lună

Eva Kaili / FOTO: twitter.com

Camera Consiliului din Bruxelles, în faţa căreia Kaili a compărut joi la 11 zile de la arestarea sa, a refuzat cererea apărării de plasare a eurodeputatei în arest la domiciliu şi a ''prelungit arestul preventiv cu o lună'', a anunţat Parchetul federal belgian într-un comunicat.



Avocaţii Evei Kaili au la dispoziţie 24 de ore pentru a contesta decizia.



Eva Kaili, partenerul său de viaţă Francesco Giorgi, care este şi asistent parlamentar, fostul eurodeputat Pier Antonio Panzeri (toţi social-democraţi) plus lobby-istul şi directorul ONG-ului 'No Peace Without Justice', Niccolo Figa-Talamanca, sunt inculpaţi în acest scandal.



Cei patru sunt acuzaţi de participare la o organizaţie infracţională, spălare de bani şi corupţie.



În paralel, Parchetul financiar de la Atena a deschis o anchetă preliminară pentru luare de mită şi spălare de bani cu privire la eurodeputata Eva Kaili. Preluare: Agerpres

