Qatargate: Eurodeputata Eva Kaili, fostă vicepreşedintă a PE, rămâne în arest preventiv în Belgia

Camera consiliului din Bruxelles a dat curs poziţiei Parchetului, care se opusese măsurilor alternative la detenţie solicitate de către avocaţii Evei Kaili.



''Parchetul federal apreciază că există toate riscurile: riscul de a fugi, riscul de a face înţelegeri secrete cu terţi şi riscul de a distruge probe'', a explicat la finalul audierii unul dintre aceşti avocaţi, André Risopoulos.



Camera consiliului, jurisdicţia responsabilă pentru arestul preventiv, s-a reunit joi cu uşile închise. În ordonanţa sa emisă joi după-amiază, această instanţă ''a confirmat arestul preventiv'' al Evei Kaili, potrivit unui comunicat al Parchetului. Apărarea are la dispoziţie 24 de ore pentru a contesta decizia, după care Kaili se poate adresa în 15 zile Curţii de Apel din Bruxelles.



Autorităţile belgiene au inculpat patru persoane, printre care eurodeputata elenă Eva Kaili şi fostul eurodeputat italian Pier Antonio Panzeri, sub acuzaţia de primire de bani lichizi şi cadouri din Qatar pentru a influenţa luarea deciziilor Uniunii Europene.



Avocaţii Evei Kaili au repetat joi că ea nu a fost implicată în niciun act de corupţie şi au reproşat justiţiei belgiene că menţinerea clientei lor în detenţie ''în condiţii dificile'' o fac pe aceasta să ''plătească preţul cel mai mare'' în acest dosar.



Avocatul grec Michalis Dimitrakopoulos a denunţat ''tortura'' în legătură cu o recentă ''plasare în izolare timp de 16 ore într-o celulă a poliţiei'', cu ocazia unei audieri.



Potrivit colegului său André Risopoulos, eurodeputata elenă ''nu şi-a putut vedea decât de două ori în şase săptămâni copilul în vârstă de 23 de luni'' pe care îl are cu partenerul ei, Francesco Giorgi.



Acest asistent parlamentar italian este de asemenea implicat în scandal, la fel ca Pier Antonio Panzeri, un fost eurodeputat socialist italian care, potrivit procurorilor belgieni, este unul dintre principalii actori în scandalul de corupţie legat de Qatar. Marţi, Panzeri a acceptat să coopereze cu justiţia în schimbul unei pedepse mai uşoare.



Maria Dolores Colleoni, soţia lui Pier Antonio Panzeri, şi fiica cuplului, Silvia Panzeri, fac obiectul unui mandat de arestare european emis pe numele lor de autorităţile belgiene pentru ''participare la o organizaţie infracţională, spălare de bani şi corupţie''. Ele se află în arest la domiciliu în nordul Italiei începând din 10 decembrie şi au contestat la instanţele italiene cererea de extrădare în Belgia.

