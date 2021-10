Putin promite livrarea rapidă de gaze prin Nord Stream-2, de îndată ce funcţionarea gazoductului va fi aprobată de Germania

Conducte de gaze naturale

Putin a declarat joi că gazele naturale ar urma să ajungă în UE în decurs de 24 de ore de la aprobarea de către Agenţia Federală a Reţelelor din Germania (BNetzA), care reglementează electricitatea, gazele, telecomunicaţiile etc.



Gazoductul Nord Stream 2, care leagă portul rusesc Vîborg de portul german Greifswald, cu două ramuri de aproximativ 1.200 de kilometri lungime, a fost finalizat în septembrie.



Prima linie a conductei a fost deja umplută cu gaze, a afirmat preşedintele Vladimir Putin în cursul unei reuniuni a Clubului de discuţii de la Valdai, joi, la Soci - staţiune celebră pe malul rusesc al Mării Negre - iar a doua ar putea fi completată până la sfârşitul lunii decembrie, a adăugat el.



Autoritatea de reglementare din Germania are timp până la începutul lunii ianuarie să decidă dacă autorizează exploatarea gazoductului, care ar urma să furnizeze până la 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an din Rusia.



Kremlinul a cerut Germaniei să aprobe rapid Nord Stream 2, argumentând că aceasta va contribui la reducerea deficitului de gaze naturale cu care se confruntă Europa şi creşterea preţurilor la energie.



Unele state membre ale UE au acuzat gigantul rus de gaze Gazprom de diminuarea livrărilor de gaze, contribuind astfel la creşterea preţurilor la gaze pe piaţa internaţională.



Criticii Gazprom suspectează că gigantul energetic nu a răspuns la cererea europeană de a creşte volumul livrărilor de gaze pentru a forţa punerea în funcţiune a Nord Stream 2, deţinută în proporţie de 51% de Gazprom. Partea rusă a negat în mod repetat aceste acuzaţii.

sursa agerpres

