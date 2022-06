Vladimir Putin marchează 81 de ani de la invadarea Uniunii Sovietice de către Germania

Potrivit sursei citate, Putin va depune coroane de flori pentru a onora morții în al doilea război mondial.

Pentru a marca acest moment, ministerul rus al apărării a lansat documente care datează de la începutul celui de-al doilea război mondial care arătau că Germania pretindea că armata sovietică bombardează biserici și cimitire pentru a-și justifica invazia.

„La fel ca în zilele noastre, în 1941, naziștii au pregătit în avans provocări pentru a discredita statul nostru”, a afirmat Ministerul rus al Apărării, adăugând: "22 iunie este una dintre cele mai tragice date din istoria Rusiei - Ziua Memorialului și a Doliului. În această zi, în urmă cu 81 de ani, a început Marele Război Patriotic. O liturghie divină și o slujbă de pomenire vor avea loc în Catedrala Principală a Forțelor Armate Ruse.”

