Putin i-a ordonat ministrului Apărării încetarea focului în Ucraina de Crăciun. Un răspuns de la Kiev: Rusia trebuie să părăsească teritoriile ocupate, doar atunci va fi 'armistițiu temporar'. Păstrați-vă ipocrizia

"Ţinând cont de apelul sfinţiei sale Patriarhul Kiril, ordon ministrului rus al Apărării să introducă un regim de încetare a focului pe toată linia de contact între părţi în Ucraina, începând de la 12.00, 6 ianuarie din acest an, până la 24.00, în 7 ianuarie", se menţionează în comunicatul Kremlinului.

"Putin a făcut apel la partea ucraineană să declare o încetare a focului pentru a permite credincioșilor să participe la slujbe în ajunul Crăciunului și în ziua de Crăciun", a transmis RIA Novosti.

"În primul rând Ucraina nu atacă un teritoriu străin și nici nu ucide civili, cum face Federația Rusă. Ucraina distruge doar membrii armatei de ocupație de pe teritoriul său", a transmis, într-o reacție rapidă, Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

"2. Federația Rusă trebuie să părăsească teritoriile ocupate - doar atunci va fi un 'armistițiu temporar'. Păstrați ipocrizia pentru voi", a conchis Podoliak.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.