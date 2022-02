Armata rusa are unda verde sa actioneze in afara tarii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Putin a susținut, în conferința de presă de marți seara, că anexarea Rusiei din 2014 a Peninsulei Crimeea a Ucrainei ar trebui să fie recunoscută la nivel internațional ca o reflectare legitimă a alegerii populației locale, asemănând-o cu un vot pentru independența Kosovo, potrivit Associated Presse.

Pentru a pune capăt crizei actuale, el a cerut, de asemenea, renunțarea la aderarea Ucrainei la NATO, spunând că ar trebui să-și asume un „statut neutru” și a spus că Occidentul ar trebui să înceteze trimiterea de arme acolo. "Suntem categoric împotriva intrării Ucrainei în NATO, este o amenințare pentru Rusia" - a spus liderul rus. Întrebat care ar fi condiția sa, Putin a spus: "Ar fi ca guvernul de la Kiev să-și retragă cererea de la NATO și să agreeze că rămâne stat neutru".

Vladimir Putin: "Cel mai important punct este demilitarizarea Ucrainei de astăzi. Este singurul factor obiectiv care poate fi controlat, care poate fi urmărit și la care se poate reacționa. Cea mai bună soluţie ar fi fost că liderii actuali de la Kiev să renunţe la aderarea la NATO și să rămână stat neutru".

Rusia va acorda "republicilor populare" Doneţk şi Lugansk sprijin militar

Rusia va acorda "republicilor populare" Doneţk şi Lugansk sprijin militar, a declarat marţi preşedintele rus Vladimir Putin, la scurt timp după ce senatorii ruşi au aprobat cererea sa pentru trimiterea de trupe ruse în Donbas, informează TASS şi AFP.

"În legătură cu utilizarea de forţe armate în străinătate. Păi cum altfel, doar noi am semnat ieri acorduri, iar în aceste acorduri şi cu Republica Populară Doneţk şi cu Republica Populară Lugansk sunt prevederi corespunzătoare, care spun că noi le vom acorda acestor republici ajutor inclusiv militar", a spus Putin.



Totodată, Vladimir Putin a subliniat că nu a anunţat că trupe ruse vor fi trimise imediat în Donbas. "Nu am spus că trupele se vor duce acolo chiar acum", a precizat el.



Întrebat despre cât de departe ar putea ajunge trupele ruse în Donbas, Putin a declarat că "este imposibil să se prevadă un plan concret pentru posibile acţiuni, totul depinde de situaţia de pe teren".



Preşedintele rus a adăugat că, în condiţiile în care în Donbas are loc un conflict, prin această decizie Rusia "dă clar de înţeles că, în caz de necesitate, intenţionează să-şi onoreze obligaţiile asumate".



Potrivit lui Putin, Moscova a auzit declaraţiile privind intenţiile Ucrainei de a primi din nou pe teritoriul său arme nucleare. "Înţelegem că aceste cuvinte ne-au fost adresate în primul rând nouă. Şi eu vreau să spun că noi le-am auzit", a spus el. Apariţia de arme nucleare tactice în Ucraina va însemna o ameninţare strategică pentru Rusia, a adăugat Putin.

ŞTIRILE ZILEI