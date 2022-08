Purtătorul de cuvânt al PNL: Coaliția nu a discutat despre majorarea salariului minim sau a pensiilor. PNL lucrează la astfel de propuneri

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL / FOTO: Autor: LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Pe agenda coaliţiei nu a existat o discuţie legată de mărirea salariului minim pe economie sau de o eventuală mărire a pensiilor. Dar aceste cheltuieli firesc este să fie însoţite de un calcul bugetar, de o disponibilitate prezentată în cadrul coaliţiei de către ministrul de Finanţe şi de o decizie. PNL lucrează la astfel de propuneri, pe care le vom avansa, dar am ales să le prezentăm în cadrul coaliţiei", a afirmat Stroe într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.



Potrivit lui Stroe, faptul că se iau măsuri sociale în momente de criză globală reprezintă "un lucru care ţine de bunul simţ şi de un anume sentiment de solidaritate cu cei afectaţi direct, categoriile vulnerabile".



"Sunt ferm convins că orice partid îşi permite un salariu minim pe economie la o cotă cât mai ridicată. Sunt ferm convins că toate partidele îşi doresc mărirea pensiilor, dar aceste lucruri, evident, trebuie să fie în directă relaţie cu posibilităţile economice şi cu bugetul pe care-l gestionăm în momentul de faţa", a adăugat Stroe.



Referindu-se la recenta mărire de salariu a bugetarilor, a menţionat că aceasta "nu a fost una exagerată", fiind, în medie, de 150 de lei pe salariu.



"Guvernul este conştient că orice fel de măsură socială suplimentară va pune presiune pe buget, motiv pentru care are în vedere diminuarea cheltuielilor administraţiei publice centrale şi locale şi exploatarea PNRR. Este obligatoriu ca toate ministerele care coordonează programe cu finanţare din PNRR să accelereze acest proces şi să tragem cât mai mulţi bani de acolo. Guvernul este conştient că o rată de absorbţie a fondurilor europene mai bună ar putea să ne ofere această posibilitate. (...) Am putea avea bani dintr-o mai bună colectare din partea ANAF şi (...) menţinerea investiţiilor", a mai spus Stroe.

