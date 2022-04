Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, oprindu-și cu greu lacrimile când este întrebat despre imaginile din Ucraina: Cred că putem vorbi cu toții despre depravarea lui Putin. Prostiile spuse de el sunt de neconceput

Întrebat de unul dintre jurnaliști dacă Putin este un personaj rațional, Kirby a răspuns: "Nu sunt psiholog, am o diplomă în Istorie de la Universitatea din Florida de Sud, nu voi intra în psihologia lui Vladimir Putin, dar e greu să te uiți la ceea ce face în Ucraina, la ce fac forțele sale în Ucraina, și să te gândești că un individ etic, moral ar putea să justifice așa ceva".

"E greu să te uiți la...". În acest punct al răspunsului său, Kirby s-a oprit secunde bune pentru a se reculege. Apoi și-a cerut scuze.

"E dificil să te uiți la unele imagini și să te gândești că orice lider care gândește robust, un lider matur și serios ar face așa ceva. Deci nu mă pot referi la psihologia sa, dar cred că putem vorbi cu toții despre depravarea sa".

Jurnaliștii au remarcat imediat că secretarul de presă al Pentagonului nu a folosit niciodată cuvinte atât de dure și nu a reacționat emoțional în mod public la imagini puternice.

"Nu am vrut să devin emoțional, îmi cer scuze pentru asta, nu vreau să fie despre mine această declarație, dar am fost în armată timp îndelungat și am avut prieteni care nu s-au mai întors. Este pur și simplu dificil. Este dificil inclusiv pentru voi toți. Mai ales pentru voi. Voi aveți oameni acolo care văd aceste lucruri și care aduc aceste imagini. Este pur și simplu dificil să te uiți la ele și este greu să concepi - hai să-i spunem pe nume: prostiile (BS - bullshit) cum că ar fi vorba despre nazism în Ucraina, că ar fi vorba despre protejarea rușilor din Ucraina, despre protejarea intereselor naționale ruse, când niciunele - niciunele! - nu au fost amenințate de Ucraina. Este greu să pui în acord această retorică cu ceea ce le face în Ucraina unor oameni nevinovați, împușcați în ceafă, cu mâinile legate la spate, femei însărcinate ucise, spitale bombardate. Adică este de neconceput. Și nu știu, nu am capacitatea mentală de a înțelege cum faci o conexiune între aceste două lucruri. Este dincolo de puterea mea de înțelegere. Dar eu sunt doar un purtător de cuvânt, nu am calificarea necesară să fac o evaluare într-un fel sau altul, îmi cer scuze pentru că am strecurat perspectiva personală aici".

