Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că Putin este "dispus să negocieze"

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov / FOTO: Sursa: Shutterstock

"În primul rând, Președintele Putin a cerut tot timpul negocieri și diplomație", i-a declarat Peskov jurnalistului CNN Frederik Pleitgen.

"Și, de fapt, el a fost cel care a inițiat problema garanțiilor de securitate pentru Federația Rusă. Iar Ucraina este doar o parte a problemei, este parte a unei probleme mai mari a garanțiilor de securitate pentru Rusia și, desigur, președintele Putin este dispus să negocieze", a spus Peskov.

Breaking: Kremlin Spokesman tells me Russian President Vladimir Putin is “willing to negotiate.” He also said for Russia Ukraine is only part of a larger security issue. “it’s a part of the bigger problem of security guarantees for Russia,” Peskov said. Full statement here 1/3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 14, 2022

“First of all president Putin has always been demanding negotiations and diplomacy. And actually he initiated the issue of security guarantees for the Russian Federation.“ 2/3 #RussiaUkraine #Russia #Ukraine #CNN — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 14, 2022

„And Ukraine is just a part of the problem, it’s a part of the bigger problem of security guarantees for Russia and of course president Putin is willing to negotiate.” 3/3 #RussiaUkraine #Russia #Ukraine #CNN — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 14, 2022

Astăzi, ministrul Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, i-a spus lui Putin în cadrul unei întâlniri televizate că există "o șansă" pentru dialog diplomatic cu Vestul în privința îngrijorărilor Rusiei, recomandând ca eforturile pe acest palier să continue.

