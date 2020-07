Purtarea măștilor în Centrul Vechi din Capitală ar urma să fie obligatorie

Centrul vechi al Capitalei

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanență noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului București. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecție foarte mare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care frecventează acea zonă, Centrul Vechi al municipiului București”, a declarat, la un post de televiziune, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu

El a mai spus că PMB nu a avut suportul prefectului Capitalei.

„Odată cu această hotărâre 37, evaluând zonele care aduc acest grad mare de infecție am identificat ca o zonă care imediat trebuie reglementată ca fiind zona pietonală a Centrului Vechi”, a adăugat viceprimarul Capitalei.

Bădulescu a precizat că purtarea măștii va fi obligatorie în următoarele 30 de zile.

„Intervalul orar este non-stop Orice persoană care va intra în centrul Vechi va trebui să aibă mască”, a conchis Bădulescu.

Măsura ar urma să fie decisă în ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

Sursa: Mediafax

