Autorităţile care gestionează punctul de trecere a frontierei de la Rafah, care leagă nordul Sinaiului egiptean de Fâşia Gaza, au închis sâmbătă trecerea de ambele părţi ale graniţei după descărcarea celor 20 de camioane cu ajutor umanitar convenite în această primă misiune, transmite EFE. Agenţia de presă spaniolă citează surse umanitare care au declarat că nu se ştie când acest punct va fi redeschis.



Preşedintele Semilunii Roşii din Sinaiul de Nord, Khaled Said, a declarat pentru EFE că "punctul de trecere este închis de ambele părţi, atât pe partea egipteană, cât şi pe cea palestiniană, după ce cele 20 de camioane care au intrat (în Fâşie) prin Rafah au descărcat ajutoarele şi s-au întors în Egipt".



Said a subliniat că proviziile livrate în partea palestiniană a punctului de la Rafah reprezintă "doar asistenţă medicală", că niciunul dintre transporturi nu includea combustibil şi că nu se ştie când va fi efectuată o nouă livrare de ajutor în enclava palestiniană şi câte camioane vor putea intra.



Said a adăugat în trecere - remarcă EFE - că "nu există informaţii despre plecarea cetăţenilor străini din Gaza" şi a subliniat că "nu se ştie încă nimic" despre când şi cum ar putea avea loc.

Prin telefon, Magdalena Moreh, jurnalist senior TVR: Nu se știe când granița se va deschide din nou. Există niște eforturi diplomatice din partea ONU și a altor țări pentru o ritmicitate a aprovizionării înspre Fâșia Gaza, însă domnește incertitudinea. Într-adevăr, granița a fost rapid închisă din nou după nici trei ore și au trecut exact atâtea camioane câte acceptase Israelul - 20. Sunt mașini cu steagurile și însemnele ONU ale organizației umanitare Semiluna Roșie și trecerea dinspre Egipt spre Gaza s-a făcut după verificări amănunțite ale autorităților egiptene, dar la fața locului sunt și agenți israelieni, chiar dacă oficial nu s-a anunțat acest lucru. Încărcătura e formată din alimente, conserve, mai ales apă și medicamente, dar nu combustibil, pentru că Israelul a respins categoric orice transport de tip cisternă sau al altui autovehicul pentru carborant. Au fost văzute și mașini cu coșciuge, după cum spunea un reporter BBC. Acum, însă urmează o etapă la fel de importantă. Distribuirea acestor ajutoare este o operațiune care poate fi complicată dacă nu încetează bombardamentele. De altfel, cu puțin timp în urmă, Ministerul francez de Externe cerea un armistițiu umanitar, adică încetarea luptelor astfel încât ajutoarele să fie distribuite. Sunt peste două milioane de palestinieni care au nevoie urgentă de articole de prima necesitate. Potrivit ONU ar fi nevoie de 100 de camioane pe zi pentru a acoperi nevoile minime. Au fost și scene de bucurie, voluntarii de pe partea egipteană a graniței au aplaudat, au cântat în momentul în care primele camioane au pornit spre Gaza. Sunt și palestinieni civili care ar fi dorit să treacă în Egipt, însă autoritățile de la Cairo sunt ferme, nu primesc niciun refugiat. Despre trecerea străinilor dinspre Fâșia Gaza spre Egipt nu sunt deocamdată informații pentru că presa nu a avut acces în zona în care, eventual, ar fi ieșit străini din Gaza. Ambasada SUA din Israel îi anunțase pe cetățenii americani care doreau să plece să vină la Rafah, dar le atrăgea atenția că există și riscuri de securitate pentru că s-ar putea crea busculade.

Aproximativ 400 de persoane cu diferite naţionalităţi, inclusiv locuitori din Gaza cu paşapoarte străine, s-au strâns sâmbătă lângă punctul de trecere a frontierei de la Rafah, care leagă Peninsula Sinai (Egipt) de Fâşia Gaza, şi aşteptau deschiderea acestui punct şi pentru a permite ieşirea cetăţenilor străini.

Câteva sute de străini, în marea lor majoritate palestinieni cu paşapoarte americane, au ajuns la Rafah dis-de-dimineaţă pe fondul zvonurilor potrivit cărora cetăţenilor străini li se va permite să plece, după deschiderea punctului de trecere a frontierei pentru intrarea ajutoarelor umanitare în Fâşia Gaza, la ora locală 10:00 (00:70GMT), relatează EFE.



Cu toate acestea, nici Egiptul, nici COGAT - organizaţia militară israeliană responsabilă de administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate - nu au informat despre o potenţială ieşire a unor persoane.



Singura informaţie în acest sens care a circulat sâmbătă a fost un mesaj pe reţeaua de socializare X al ambasadei SUA la Ierusalim, care anunţa deschiderea punctului de la Rafah la ora locală 10:00.



"Dacă graniţa se deschide, nu ştim cât timp va rămâne deschisă pentru ca străinii să poată să părăsească Fâşia Gaza", a spus ambasada SUA.



Nicio altă ambasadă nu a oferit informaţii despre plecarea cetăţenilor săi din enclavă după cincisprezece zile de război, în care nimeni nu a putut părăsi enclava palestiniană.



Agenţia EFE menţionează că aproximativ 80 de palestinieni cu paşapoarte spaniole locuiesc în Fâşia Gaza.

Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, OCHA, a confirmat sâmbătă că 20 de camioane cu alimente, apă şi medicamente au intrat în Fâşia Gaza, controlată de gruparea islamistă palestiniană Hamas, prin punctul de trecere al frontierei de la Rafah, la graniţa cu Egiptul, transmite EFE.



Directorul adjunct al Biroului OCHA din teritoriile palestiniene, Andrea De Domenico, a declarat pentru EFE că Crucea Roşie Egipteană conduce operaţiunea de a aduce asistenţă umanitară în enclava palestiniană.



La rândul său, AFP transmite că primele camioane cu ajutor umanitar au intrat în Fâşia Gaza, dinspre Egipt.

The Rafah border have reopened for aid trucks to enter #Gaza. The #RafahCrossing reopened after being closed for two weeks since the Israel-Palestine conflict broke out. Yasser Hakim has the latest from the Rafah border crossing. pic.twitter.com/nXI5W2M06V — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) October 21, 2023



Cancelarul german Olaf Scholz a salutat începerea livrărilor de ajutoare pentru Fâşia Gaza, potrivit dpa.



"Este bine şi este important că primul ajutor umanitar ajunge acum la oamenii din Gaza. Au nevoie de apă, hrană şi medicamente - nu-i vom lăsa singuri. Guvernul federal continuă să folosească toate canalele pentru a uşura suferinţa în acest conflict", a scris Scholz pe social media.



Şi ministrul de externe britanic James Cleverly a reacţionat sâmbătă, apreciind că deschiderea punctului de frontieră între Egipt şi Gaza nu poate fi "un eveniment izolat".



"Camioane care transportă ajutor vital încep să treacă dinspre Rafah către Gaza", a confirmat şeful diplomaţiei britanice, într-un mesaj postat pe X.



Cleverly a declarat că ajutorul umanitar "este o gură de oxigen pentru cei aflaţi în suferinţă" în enclava palestiniană. "Regatul Unit va continua să facă presiuni pentru a se permite accesul umanitar în Gaza", a adăugat ministrul britanic, care intenţionează să participe sâmbătă la summitul internaţional organizat de Egipt pentru a aborda conflictul dintre Israel şi gruparea islamistă Hamas.

Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leagă nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fâşia Gaza, a fost deschis sâmbătă pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar în enclava palestiniană, transmite EFE, care citează martori oculari.

Primele camioane cu ajutoare umanitare pentru Fâşia Gaza au început să traverseze sâmbătă punctul de trecere al frontierei Rafah, din Egipt, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea egipteană, transmite dpa.



Douăzeci de camioane cu provizii medicale ar urma să pătrundă în Fâşia Gaza, a relatat postul de ştiri egiptean Al-Qahera.



Acestea sunt primele transporturi prin punctul de trecere Rafah în două săptămâni, de la izbucnirea războiului dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, care controlează Fâşia Gaza.

Israel a impus un "asediu total" asupra enclavei palestiniene după atacul-surpriză al Hamas asupra sudului Israelului, la 7 octombrie. Gaza, fâşie de coastă dens populată, a fost privată de alimente, combustibil, medicamente, apă şi alte provizii esenţiale, apărând temeri privind o catastrofă umanitară.

Hamas a confirmat, într-o declaraţie de presă citată de Reuters, că un convoi din 20 de camioane cu ajutor urmează să intre sâmbătă în Gaza.



"Convoiul cu ajutor umanitar care ar trebui să intre astăzi (sâmbătă - n.r.) include 20 de camioane care transportă medicamente, provizii medicale şi un număr limitat de provizii alimentare (conserve)", a transmis biroul de presă al Hamas.



Biroul de presă al Hamas a declarat, citat de Reuters, că ajutorul "nu va schimba condiţiile medicale catastrofale din Gaza".

Sute de voluntari şi camioane stau la coadă pentru a putea intra în Gaza dinspre Rafah, unicul punct de trecere care nu este controlat de Israel. Este de aşteptat ca prima tranşă să includă circa 20 de camioane cu ajutoare.



O sursă de securitate şi un responsabil al Semilunii Roşii egiptene au confirmat pentru AFP că mai multe camioane încărcate cu ajutoare umanitare au început sâmbătă să traverseze terminalul de la Rafah către Gaza.



Televiziunea egipteană a arătat mai multe camioane care traversează imensa intrare de la postul de frontieră egiptean, în cea de-a 15 zi de război între Israel şi Hamas, la putere în Gaza.

Ambasada SUA în Israel a declarat că frontiera dintre Fâşia Gaza şi Egipt s-ar putea deschide sâmbătă, sugerând că o astfel de decizie le-ar permite străinilor să părăsească enclava palestiniană aflată sub asediu, transmite Reuters.

Într-o postare pe social media, ambasada Statelor Unite ale Americii în Israel a anunţat că "a primit informaţii" că punctul de trecere al frontierei de la Rafah s-ar deschide la ora locală 10 a.m. (07:00GMT).



"Nu ştim cât timp va rămâne deschis pentru ca cetăţenii străini să părăsească Gaza", a mai transmis ambasada americană în Israel în postarea citată.

