Pugilist lovit de un antrenor, după un meci la Campionatul național de box pentru seniori. "Am fost la lot și ne amenința că ne bate, când eram mai mici"

Sportivul Gabriel Șchiopu tocmai câștigase un campionat național de seniori de la Brăila. A fost susținut pentru această victorie de colegii lui din Ploiești, ceea ce l-ar fi deranjat pe antrenorul voluntar la CSM Brăila, Bogdan Dobrescu. Cei doi se cunoșteau de multă vreme.

Antrenorul a vrut să aibă o discuție cu sportivul și cu cel care l-a pregătit pentru competiție, dar s-a pierdut cu firea și l-a lovit pe pugilist.

Gabriel Șchiopu, victimă: "Mi-a dat un pumn. Dar eu n-am deschis gura până atunci, și nici nu am vorbit cu el, eu nu mai vorbesc cu el de vreo 3 ani, de când am stat la lot, la Brăila. (...) Am fost la lot acum și ne amenința că ne bate, când eram mai mici, (...) dar nu l-am băgat în seamă și chiar n-am crezut că mă lovește în halul ăsta".

Bogdan Dobrescu, antrenor voluntar: "Eu am fost provocat să fac aşa ceva. El tot mă înjura, tot mă înjura, stătea jos după bancă şi când s-a ridicat de pe bancă, vă dați seama, am reacţionat. Îmi pare foarte rău, nu trebuia să fac aşa ceva. (...) M-a făcut în tot felul şi eu le-am spus băi, eu o să mă duc la federaţie, să vorbesc la federație și la domnul preşedinte şi a zis (...) în federaţia voastră şi în preşedintele - copilul".

Cei aflați acolo nu au avut timp de reacție. După agresiune, antrenorul a dispărut.

Ion Moroiță, antrenor CS Prahova: "A spus arătând așa spre Gabi Șchiopu - el a vorbit urât de mine și în momentul ăla îl pocnește, îi dă un croșeu de stânga sănătos".

Anamaria Necoară, director CSM Brăila: "Normal ar fi trebuit să îi prelungim contractul de voluntariat ținând cont de performanțele pe care le are ca antrenor, dar așteptăm comisia de disciplină care se va întruni luni și apoi vom aștepta inclusiv decizia federației de box, decizia poliției".

Tânărul sportiv a mers la spital pentru investigații și a depus apoi și o plângere la poliție.

Antrenorul brăilean riscă să fie dat afară de la clubul sportiv unde activează.

