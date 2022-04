Publicația The Moscow Times a fost blocată în Rusia

Serviciul în limba engleză este încă activ și funcționează cu link-uri către serviciul rus, a declarat fondatorul ziarului, Derk Sauer, pe Twitter.

Publicația a fost blocată vineri, după ce a publicat „ceea ce autoritățile numesc un raport fals despre polițiștii care refuză să lupte în Ucraina”, potrivit ziarului.

The Moscow Times Rusia rămâne accesibil în străinătate.

Fondat în 1992, The Moscow Times este singurul ziar independent în limba engleză din Rusia.

Russian Moscow Times service blocked within Russia. Our English language @MoscowTimes still up and running with link to Russian service. https://t.co/5EJNKmtHeD