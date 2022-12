Psihoterapia, salvarea copiilor abandonați. Câteva asociații oferă ședințe cu psihologi minorilor care luptă cu mai multe traume

Sara Emanuela, 21 de ani, beneficiară a programului de terapie "Ajungem MARI": Mereu mi-am dorit să-i fac pe ceilalţi din jur să se simtă în siguranţă. La vârsta de 5 luni am fost lăsată în spital şi de acolo am intrat la Protecţia Copilului. De sărbători, ne bucuram de dulciuri, de lucruri, dar nu era ceva care să ne împlinească. Aveam nevoie de afecţiune, de cineva care să ne înţeleagă, care să ne îndrume, nu era. Dar după câţiva ani au început să vină voluntari de la "Ajungem Mari", de la Asociaţia De Poveste, şi după un timp a început să fie mai ok.



După ce şi-a petrecut viaţa prin case de copii, Sara păşeşte acum sigură spre cariera de asistentă medicală. A intrat la postliceală după ce s-a regăsit şi a început să lupte pentru visul său datorită psihoterapiei. Şi-a deschis sufetul de două ori pe săptămână, timp de doi ani. Asociaţia "Ajungem MARI" i-a plătit terapia.



Sara Emanuela, 21 de ani, beneficiară a programului de terapie "Ajungem MARI": De multe ori aveam impresia că e vina mea ce mi se întâmpla mie. Mă simţeam bine că am cu cine să vorbesc.

45.000 de copii sunt în sistemul de protecție și cei mai mulți au nevoie de sprijin. Acum, 70 dintre ei fac săptămânal terapie, prin programul derulat de "Ajungem MARI". Asociația a ajutat și copii crescuţi la Casa Iosif, în Bucureşti.



Cei mai mulţi copii din centru au părinţi care nu pot să-i crească din diverse motive. Cei care le-au dat viaţă vin însă rar să-i vadă. Unii se lasă aşteptaţi în van chiar şi atunci când îşi dau întâlnire cu copiii. Iar cei mici se simt încă o dată abandonaţi.



La unii, traumele sufleteşti sunt atât de profunde, încât şi după trei ani de terapie tot au nevoie de psiholog.



Ana Cristache, director la Asociația "Ajungem MARI": Sunt diverse cazuri, abuz emoțional sau fizic sau sexual, traumele sărăciei, că au trăit într-o familie foarte săracă şi nu au avut mâncare, acoperiş. Se adaugă şi trauma abandonului, dacă au fost abandonaţi, sau a separării de familie, dacă au fost luaţi de Protecţia Copilului din familie. Şi trauma instituţionalizării.

Magda Dragne, psihoterapeut care lucrează cu copii instituționalizați: Am avut trei adolescenţi pe care i-am preluat din clasa a şasea. Se considerau defecţi, nu ar fi vrut să meargă mai departe, la liceu. Au şanse foarte mari să continue cu studii universitare. A fost foarte important să le spun: Puteți, aveți încredere în voi!



Asociația plătește, în medie, 120 de lei pentru fiecare ședință de terapie.



Cum puteți dona pentru programul de psihoterapie al Asociației "Ajungem MARI":



"Trimite un SMS la numărul 8864 cu textul „IUBIRE" și donează 4 euro pe lună. Campania de donații recurente lunare prin SMS se desfășoară în perioada 30 noiembrie 2022 - 29 noiembrie 2023".



Există și alte opțiuni de donații. Detalii pe site-ul www.ajungemmari.ro

ŞTIRILE ZILEI