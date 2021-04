PSD: Preşedintele Iohannis trebuie să iasă din letargie şi să rezolve criza politică majoră din Guvern

Partidul Social Democrat

"PSD îi cere preşedintelui României, Klaus Iohannis, să iasă din letargia în care se află de mai multe săptămâni şi să intervină public pentru rezolvarea crizei politice majore din 'Guvernul Său'. Principala prerogativă constituţională a preşedintelui este de a media între puterile statului şi între partidele politice pentru asigurarea stabilităţii ţării", se arată într-un comunicat de presă al social-democraţilor, transmis joi.

PSD adaugă că România se află în vârful valului trei al pandemiei de COVID-19, "fără locuri libere la ATI, cu un număr record de decese, cu mii de bolnavi cronici lăsaţi fără tratament", iar interimatul la Ministerul Sănătăţii şi criza politică prelungită nu vor face altceva decât să înrăutăţească situaţia.

"În acest context, lipsa de reacţie publică din partea preşedintelui reprezintă o încălcare gravă în exercitarea obligaţiilor pe care acesta le are faţă de ţară şi de societate. PSD reaminteşte că preşedintele Iohannis a girat personal constituirea acestei coaliţii nocive dintre PNL, USR PLUS şi UDMR, sfidând votul românilor şi rezultatul alegerilor democratice. De aceea, Klaus Iohannis are o răspundere directă pentru criza politică actuală şi are obligaţia de a interveni public - rapid - pentru ieşirea din acest blocaj care afectează în mod grav viaţa şi sănătatea cetăţenilor români", se mai afirmă în comunicat.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI