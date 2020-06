PSD: Orban tratează cu dispreţ 3,5 milioane de copii, afirmând că alocaţiile sunt pomană

Ludovic Orban

"Orban îşi bate joc şi tratează cu dispreţ peste 3.6 milioane de copii din România! Alocaţiile sunt pomană, în viziunea lui Orban! O gândire greşită care demonstrează că PNL nu are nicio dorinţă să încurajeze tinerii din România. Pentru Orban, copiii României sunt doar o povară la buget! Sunt nişte cifre pe care le acoperă cu paharele de whiskey şi pe care scrumează din trabucurile fumate cu mănuşi. Pentru PNL, copiii sunt doar un obstacol în calea afacerilor de partid: alocaţiile le diminuează bugetele de furăciuni", se susţine în comunicatul PSD.



În mesajul PSD se mai spune că "sunt bani pentru dublarea alocaţiilor, dar trebuie ca PNL să înceteze să mai fure şi să guverneze pentru oameni şi nu pentru ei înşişi!".



Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că liberalii au în analiză posibilitatea atacării la Curtea Constituţională a Legii prin care a fost respinsă OUG 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocaţiilor copiilor la 1 august 2020, adăugând că Guvernul va îndrepta "orice măsură care nu este sustenabilă din punct de vedere economic".



"Suntem în analiză. Şi aici răspunsul pe care îl dau este foarte clar: noi suntem un guvern responsabil. Tot ceea ce votează Parlamentul de o bună bucată de timp nu are nici o legătură cu realitatea economică din România, noi şi noi acte normative care generează (...) noi cheltuieli pentru buget şi care riscă să arunce România în haos. Nu este normal. Fac apel la responsabilitate către membrii Parlamentului: nu mai votaţi astfel de acte normative, nu mai votaţi pomeni, nu mai votaţi creşteri de cheltuieli, pentru care nu există resurse financiare", a declarat Ludovic Orban, vineri, întrebat dacă liberalii iau în calcul atacarea la CCR a Legii privind dublarea alocaţiilor adoptată recent în Parlament.



Premierul a spus că "România se află într-o situaţie mai dificilă decât alte ţări europene".



"Şi aşa România se află într-o situaţie mai dificilă decât alte ţări europene, pentru că noi am moştenit deja un deficit şi grave dezechilibre economice, care au fost provocate de guvernarea anterioară şi expunerea noastră la criză este mult mai mare, cu riscuri mult mai mari. Dacă nu suntem prudenţi, dacă nu gândim fiecare măsură, dacă nu chibzuim fiecare pas, riscăm să provocăm o gravă criză economică", a afirmat Ludovic Orban.



Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, Ordonanţa de urgenţă 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocaţiilor copiilor la 1 august 2020.



OUG 2 prorogă termenul de intrare în vigoare a prevederii privind dublarea alocaţiei începând cu 1 februarie 2020, la 1 august 2020.

