PSD depune moțiunea de cenzură EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Moţiunea de cenzură este intitulată "România eşuată. Recordul "fantastic" al Guvernului Cîţu". Faţă de demersul social-democraţilor, liberalii au decis ca toţi parlamentarii PNL să asigure prezenţa cvorumului la moţiunea de cenzură, dar să stea în bănci în momentul votării.

"Este o moţiune de cenzură care îşi propune să răspundă simplu, clar şi documentat la câteva întrebări. Românii trăiesc mai bine ca în urmă cu un an şi jumătate? Îşi permit românii mai multe lucruri decât în urmă cu un an şi jumătate? Este mai puţină sărăcie în ţară decât în urmă cu un an şi jumătate? Este România mai respectată în Uniunea Europeană sau în lume? Răspunsul este: evident că nu. În guvernarea de dreapta, România trăieşte de pe o zi pe alta din împrumuturile de zeci de miliarde de euro la nişte dobânzi extraordinar de mari, cele mai mari din UE. Preţurile au explodat, facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit un lux, iar benzina a depăşit 6 lei pe litru. Alocaţiile, salariile şi pensiile sunt îngheţate. Firmele româneşti nu au primit niciun ajutor. Fermierii nu şi-au primit subvenţiile. Nu se dau bani nici la stat, nici la privat. Acestea nu sunt lucruri fantastice, aşa cum spune domnul Cîţu", afirma săptămâna trecută liderul PSD Marcel Ciolacu.

"În cazul în care moţiunea de cenzură va trece, îi anunţ pe parlamentarii PSD că va urma o sesiune extraordinară de numire a altui Guvern", a mai spus Ciolacu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, marţi, că, atât la nivelul partidului, precum şi al coaliţiei de guvernare, s-a decis ca parlamentarii majorităţii să fie prezenţi la dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, dar să nu voteze: "La nivelul coaliţiei şi în partid am luat decizia, la moţiunea de cenzură, să fim prezenţi şi să nu votăm, astfel încât să arătăm lipsa de majoritate şi gratuitatea acestui demers politicianist al PSD".

ŞTIRILE ZILEI