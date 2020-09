PSD cere demisia ministrului Mediului pentru că ar fi plagiat teza de doctorat. Reacția lui Costel Alexe

Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor

„Ministrul Mediului Costel.Alexe suspectat că a plagiat în teza de doctorat, trebuie demis imediat, conform standardului enunțat chiar de președintele Iohannis”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Social-democrații îi solicită public premierului Orban să semneze „astăzi” încetarea mandatului acestuia.

„Dacă șeful Guvernului ezită să facă asta, Klaus Iohannis trebuie să intervină urgent! Altfel, înseamnă că PNL reevaluează nu doar corupția și traseismul, ci și plagiatul. La guvernare, nici plagiatul nu li se mai pare dureros ca o plagă, ci tinde să fi devenit obișnuit ca o șpagă”, se mai arată în postarea PSD.

Costel Alexe, despre presupusul său plagiat: Un atac mârșav

Informațiile potrivit cărora ar fi plagiat în lucrarea sa de doctorat sunt „un atac mârșav”, spune Costel Alexe, iar premierul Ludovic Orban apreciază că „ceea ce spune PSD nu valorează nici cât două cepe degerate”.

„Nu aș vrea să stricăm o asemenea frumoasă zi cu o non-știre. E campanie electorală. Intrăm în ultima săptămână, iar adversarii politici sau instituțiile media aservite adversarilor mei se întrec care pe care e mai inventiv. Trebuie spus foarte clar că nu este un plagiat. Nu s-a pus nicio secundă problema. Din păcate e un atac mârșav la instituția la care am urmat cursurile școlii doctorale, la adresa comisiei de doctorat și a conducătorului meu. Am demonstrat atât în cariera educațională, cât și cea profesională transparență, onestitate. Am respectat legea și reglementările în vigoare. E un fals”, spune ministrul Mediului, Costel Alexe, referitor la informațiile apărute în spațiul public referitoare la un posibil plagiat din teza sa de doctorat.

El a fost apărat și de premierul Ludovic Orban.

„Nu cred că PSD face Guvernul liberal. Ca atare, ceea ce spune PSD nu valorează nici cât două cepe degerate. (...) În ceea ce privește chestiunea legată de tezele de dosctorat, există o singură instituție care are calitatea să decidă dacă o teză de doctorat a fost întocmită conform rigorilor legale sau dacă există elemente care să conducă la decizia de a fi stabilit plagiatul. Nu poate nici PSD, nici un jurnalist să decidă dacă o teză de doctorat e corectă. Aruncatul cu noroi pe ultima sută de metri în campanie a devenit un sport național al PSD și al jurnaliștilor plătiți cu bani negri sau ai instituțiilor publice de PSD. Nu-mi întemeiez judecățile de valoare pe minciunile gogonate pe care le lansează un PSD din ce în ce mai disperat”, apreciază Orban.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, Costel Alexe a plagiat în lucrarea de doctorat, niciunul dintre autorii plagiați nefiind menționat.

