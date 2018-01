PMP a încheiat consultările la Cotroceni EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE Declarații Traian Băsescu, PMP: "Elemente care arată proasta guvernare: A crescut deficitul de cont curent. Guvernul a crescut datoria, a crescut inflația. Anularea investițiilor din bugetul de stat. Arată un guvern fără viziune, ci doar satisfacerea unei clientele politice. Banii dați pentru pensii și salarii au fost mâncați de inflație. Niciun motiv pentru menținerea guvernelor PSD-ALDE. Mai mult, guvernele Grindeanu și Tudose sunt desprinse de realitățile UE, ca și PSD-ul. Sunt procupați să-i asigurăm pretențiile lui Daddy. Eu am susținut în fața președintelui că PSD nu merită să guverneze. Am făcut două propuneri pentru funcția de prim-ministru: una pentru primul guvern și a doua pentru al doilea guvern care nu mai are cum să cadă - ar trece pentru a nu da președintelui posibilitatea să dizolve Parlamentului. Prima propunere este Siegfried Mureșan - negociatorul bugetului UE pentru 2018. Pentru al doilea guvern propunerea este Eugen Tomac. Ambii nu sunt oamenii lui Daddy, ci oameni eficienți. Mizez pe toate partidele de Opoziție, minoritățile, nu exclud posibilitatea ca mare parte din nemulțumiții lui Daddy să aibă opțiune la vot în Parlament la a doua încercare de guvern. Plec de la opțiunea cinstitiă că Parlamentul nu va risca dizolvarea".

UPDATE Declarații Dan Barna, USR: Ne-am exprimat susținerea pentru un astfel de guvern, dar cu următoarele condiții: anularea legilor justiției, componenta fiscală, fără penali în funcții publice. Soluția decentă este de de alegeri anticipate, de aceea primul pas ar fi desemnarea unui premier care să nu fie din PSD.

Declarațiile integrale ale președintelui PNL:

-PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formulă de guvernare care cuprinde PSD. Am luat decizia de a vota împotriva oricărei formule de guvernare care conține în formula respectivă PSD.

-Opțiunea pe care am exprimat-o și președintelui este aceea pentru provocarea de alegeri anticipate, deoarece considerăm că opțiunile populației de astăzi nu mai au nicio legătură cu opțiunile populației f0rmulate în alegerile din decembrie 2016.

-De asemenea, l-am informat pe președinte că PNL, în cazul în care i se va solicita, își poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine un guvern fără PSD.

- În ce privește conținutul discuțiilor cu președintele, permiteți-mi să nu le reflect, președintele va prezenta public ceea ce a decis.

- În privința premierului, știți că în PNL este un consens, candidatul la funcția de premier, în cazul în care se pune problema, este președintele partidului.

- Sunt convins că președintele este în fața unei decizii extrem de dificile, în care trebuie să aleagă între două rele.

- Susținem ideea anticipatelor, este cea mai bună soluție, sigur că această soluție comportă riscuri, pentru că ar presupune neinvestirea a două guverne și în toată perioada asta să se afle la butoane un guvern lipsit complet de legitimitate. Plus toate consecințele din plan economic și al imaginii externe și în planul vieții de zi cu zi a românilor.

- Și în cazul în care nu s-ar putea forma o majoritate, în cazul în care nu se obține un vot de investitură, se poate face primul pas spre anticipate.

- Discuțiile (n.r., pentru formarea unei majorități) demarează în cazul în care apare această posibilitate.

Delegația PNL este formată din preşedintele liberal Ludovic Orban, Iulian Dumitrescu, Raluca Turcan, Robert Sighiartău și Vlad Nistor.

Președintele Klaus Iohannis a convocat astăzi toate partidele la Palatul Cotroceni, pentru consultări. Consultările au început cu reprezentanţii PSD şi ALDE, care au nominalizat-o pe Viorica Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru. Urmează PNL, USR, PMP, UDMR reprezentanții minorităţilor naţionale.

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ieri că "Viorica Dăncilă n-are nici experiență, nici background profesional, nici anvergură politică, nici notorietate".

