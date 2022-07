Proteste violente în Sri Lanka. Șeful statului a fugit. Premierul a convocat o reuniune de urgenţă

Ranil Wickremesinghe, care este următorul în linia de succesiune dacă Rajapaksa demisionează, i-a invitat pe liderii partidelor politice să participe la reuniune şi a cerut, de asemenea, ca Parlamentul să fie convocat de urgenţă pentru a discuta criza, a anunţat biroul său într-un comunicat.

Canalele de televiziune locale au difuzat imagini cu sute de persoane escaladând gardul palatului prezidenţial, o clădire datând din epoca colonială, situat la malul mării şi un simbol al puterii în Sri Lanka.

Unii manifestanţi au difuzat în direct pe reţelele sociale imagini cu mulţimea năvălind în interiorul palatului.

#SriLanka's prime minister called an emergency meeting of party leaders in the wake of massive anti-government protests. pic.twitter.com/ccFPJMyohE