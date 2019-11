Proteste violente în Iran EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Au avut loc proteste la Teheran, dar și în numeroase orașe din provincie. În Capitală, manifestanții au acționat pașnic, dar au blocat traficul pe autostrada Imamul Ali.

La Kermanshah, însă, oamenii furioși au încercat să ia cu asalt depozitele de combustibili, gest care a declanșat reacția forțelor de ordine. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i opri.

Mohammad Mahmoudabadi, ministrul de Interne din provincia Sirjan: "Au atacat folosind crengi de copaci, dar aveau şi multe cuţite şi arme de foc. Au intrat în curtea depozitului. Eram şi eu acolo. Nu am avut încotro şi am tras focuri de avertisment. Am reuşit să-i îndepărtăm de două ori dar au insistat. Erau decişi să creeze o criză."

Incidente violente au avut loc și la Tabriz. Protestele au fost declanșate după ce guvernul a scumpit combustibilii cu 50% și a limitat la 60 de litri cantitatea pentru fiecare mașină particulară.

Deși manifestațiile nu au fost la fel de ample ca în urmă cu doi ani, ele creează o problemă de imagine pentru președintele Hassan Rouhani, considerat un politician relativ moderat. Impunerea de sancțiuni economice a dus la prăbușirea monedei naționale și la creșterea prețurilor la alimente.

