La spitalul "Bagdasar Arseni" din Capitală, infirmierele și brancardierii au oprit lucrul și au ieșit în curtea unității, nemulțumiți că au primit salarii înjumătățite după tăierea sporurilor.

După discuții cu managerul spitalului, oamenii au primit asigurări că nimeni nu va pleca acasă cu bani mai puțini decât luna trecută.

Protest a fost și la centrul de recuperare neuropsihomotorie pentru copii “Nicolae Robănescu” din Capitală, și tot din cauza salariilor micșorate.

"Am făcut bănci acum 2 ani, când mă bazam pe un salariu și acum risc să-mi ia statul casa că ne-a tăiat sporurile", a declarat printre lacrimi o angajată.



Și la Craiova, 400 de medici, asistente, infirmieri și biologi și-au strigat nemulțumirile în fața Spitalului județean de urgență.

"Un biolog principal, cu vechime maximă, ajunge de la 3.300, cât aveam, la 2.700", este exemplul dat de unul dintre protestatari.



În încercarea de a găsi soluții pentru a completa veniturile scăzute după tăierea sporurilor, ministrul Sănătății a mers la Finanțe, pentru discuții cu Eugen Teodorovici.

Sorina Pintea: “Există posibilitatea, conform legii sănătății, legii 95, să se acorde stimulente în limita a două salarii minime brute pe lună (…) Bugetul este foarte clar: avem majorarile salariale și încadrarea în 30% sporuri. (…) Așa o să rămână. Este rândul managerilor să fie manageri și îmi asum ceea ce spun”.

Seria de proteste din spitale a început după ce sporurile au fost plafonate la 30% pe fiecare ordonator de credite, ceea ce a dus la scăderea salariilor pentru asistente, infirmiere și brancardieri.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a discutat cu managerii de spitale.

Eu am chemat managerii pricipalelor spitale din București care au aceste probleme ca să evaluăm situația și să vedem dacă s-a făcut o repartizare corectă a sporurilor. Până la urmă, eu am înțeles că la Bagdasar nu s-au dat încă sporurile, dar am avut o discuție cu managerul de la Bagdasar și cred că lucrurile se vor rezolva, pentru că uneori este vorba și despre interpretarea legii. Salariile au crescut: medici asistente medicale, apar anumite inadvertențe pentru personalul al cărui salariu nu crește la nivelul anului 2022, dar încercăm să rezolvăm problemele. Legea este din 2017, fiecare putea să-și facă un calcul să vadă exact cum stă situația și să se pregătească. Până la urmă este vorba și de management, din pucnt de vedere al Guvernului, bugetul poate să susțină acest lucru, a spus Ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Sorina Pintea, a afirmat, vineri, după o întâlnire cu sindicatele, că aproximativ 10% din angajaţii din sistemul sanitar riscă să aibă salarii mai mici, dar a subliniat că există o prevedere legală prin care această problemă poate fi soluţionată de către managerii spitalelor.

Infirmierele, biologii și farmaciștii din spitale se simt nedreptățiți de guvern. Sute dintre ei au protestat săptămâna trecută în mai multe spitale din țară.

Guvernul a aprobat regulamentul care limitează sporurile în sistem la 30%. Personalul auxiliar e revoltat că nu va beneficia nici de majorările anunțate de guvernanți pentru acest an.

Federaţia Sanitas nu exclude declanşarea grevei generale în sistem. Decizia va fi luata săptămâna viitoare.

Proteste și la Craiova

Câteva sute de angajați de la Spitalul Județean de Urgență din oraș și-au spus nemulțumirile în fața unității medicale. A fost vorba despre un protest spontan, oamenii fiind supărați din cauza inechităților din legea salarizării.

