La Chișinău, intervenția în forță a agenților Serviciului de Informații și Securitate a dat peste cap viaţa celor şapte familii din Turcia, care s-au pomenit cu eticheta de "terorişti" peste noapte. După mai bine de 24 de ore, rudele cetățenilor turci nu știu nimic despre soarta lor. Și consideră absurde explicațiile autorităților.

Avocaţii celor şapte cetăţeni turci au depus o cerere, în procedură de urgenţă, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Dascăli, elevi şi părinţi au cerut în stradă eliberarea profesorilor turci. Manifestanţii au trimis și o petiție autorităţilor Republicii Moldova.

Îngrijorare și printre oficialii europeni. Comisarul european Johannes Hahn transmite, într-un mesaj pe Twitter, că așteaptă ca autoritățile din Republica Moldova să respecte procedurile judecătorești.

Orizont teachers in #Moldova: I expect the #Moldovan government and all authorities to respect rule of law and all established judicial procedures.