"N-am cuvinte, credeți-mă, că-s mamă și-mi vine să cad aici jos de durere".

Protestatarii din București s-au adunat în Piața Victoriei și au făcut un altar cu flori și lumânări în memoria Alexandrei. Au plecat apoi în marș către Ministerul de Interne.

În fața ministerului, protestatarii au scandat numele Alexandrei.

Pe treptele instituției au aprins lumânări și au continuat să își strige nemulțumirile.

"Mă cutremur, că am nepoți și am început să am grija lor și să am coșmaruri din această cauză".

"N-au intervenit la timp, iar acest copil a murit din cauza unei incompetențe".

La Cluj-Napoca, oamenii s-au strâns în centrul orașului și au aprins candele în memoria Alexandrei și în semn de compasiune pentru familia acesteia.

"Sunt mamă și bunică. Nu mai am nicio speranță pentru copilul sau pentru nepotul meu să trăiască în țara asta".

"Cum a fost în ultima vreme, dezastrul la care s-a ajuns parcă până acum n-a fost în România".

Şi la Iași a fost un miting al tăcerii.

"Trăim într-o țară în care efectiv mori cu zile, în care nu poți să mai ai încredere în nicio instituție a statului".

"Și totuși, să fie așa de pasivi, de nesimțiți, de incompetenți, de nici nu știu cum să le mai spun..."

Protestatarii au aprins lumânări și au afișat pancarte cu mesaje pentru cei care au eșuat în salvarea Alexandrei.

