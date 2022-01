Proteste în Bolintin Vale. Localnicii au ieșit în stradă după moartea unui șofer de microbuz care a fost lovit în cap cu o piatră de un membru al comunității rome

Polițiștii au tras un foc de avertisment pentru a-i calma pe protestatarii furioși. Orașul a fost declarat zona specială de siguranță publică, iar zeci de jandarmi și polițiști sunt mobilizați pentru paza localității.

Moartea șoferului de microbuz a fost picătură care a umplut paharul, spun localnicii din Bolintin Vale. Sunt sătui de problemele create de câteva familii, de aproape un deceniu. Oamenii susțin că autoritățile locale și poliția nu au făcut nimic în toți acești ani.

Reprezentantul rromilor din Bolintin Vale, Dragoș: ​ Noi avem o problemă nu cu spoitorii noștri de la Bolintin, nu cu ursarii ci cu acele familii de la Răcari Dâmbovița care s-au stabilit ilegal și fac multe stricăciuni. Vrem măsuri legale împotriva lor. Ei fac rău, oamenii ăștia care au venit. nu se integrează, este complicat. Apelează la violență, la intimidare.

Localnic: ​"Nu mai suportam pentru că, până acum, am fost jefuiți. Noapte de noapte, stăm cu teamă, vin pun cuțitul la gât, fură și pleacă (...) Ei așteaptă când s-a făcut grâul sau pormbul și fură. Dacă pui trifoiu, îl culeg înaintea ta"

Localnic: ”Nu ni se dă nici o explicație. trebuie să plătesc avocat să pot vorbi cu cineva din sediul poliției. Am fost și acum o luna de zile.”

Aseară, localnicii s-au adunat și au plecat în grup la casele celor pe care îi acuza că îi terorizează. Erau pregătiți să le dea foc, însă au fost calmați de polițiști, care au tras un foc de avertisment în aer.

Purtător de cuvânt, IPJ Giurgiu, Constantin Șuță: Un coleg a executat un foc de avertisment. în momentul în care oamenii s-au apropiat de polițiști pentru a nu fi victimizați s-a folosit armamentul din dotare"

După câteva ore de discuții între autorități și reprezentații protestatarilor, situația s-a calmat, pentru moment. La prânz, prefectura Giurgiu va anunță ce măsuri vă lua pentru stoparea actelor de agresiune din oraș.

Prefectul județului Giurgiu, Aneta Matei: Nu cred că este cazul să luam măsuri, așa, în regim de urgență. Am ascultat nemulțumirile și dolentele cetățenilor. Am discutat cu instituțiile abilitate, la ora 1 revenim aici, ne întâlnim cu cetățenii și le prezentam întregul plan de măsuri.

Primarul orașului Bolintin Vale, Daniel Trăistaru: Avem o enclavă de la Răcari care ne creează probleme. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, am fost în instanță pentru desființare, sunt procese în derulare, sunt două decizii definitive de demolare. Am făcut încă din 2017 adrese să crească numărul de polițiști și jandarmi. Mi s-a răspuns de către Ministerul de Interne, acum un an, că au luat în calcul doleanța dar, că este pandemie, nu pot disloca forțe"

Crima a avut loc, în urma cu 4 zile, pe o strada la ieșirea din oraș. Intre șoferul de micorbuz și tânărul de etnie rroma s-a iscat o certa, iar în timpul scandalului băiatul a luat o piatra și l-a lovit pe bărbat în cap. Victima a fost transportata, în stare grava, la un spital din București, unde a murit. Făptașul a fost găsit de polițiști și este arestat preventiv.

Nepotul victimei, Ștefan: Unchiul meu a crezut că ei vor să merga la București. A zis hai să îi luăm. A urcat unul în mașină, a început să caute pe acolo, și după au început să îl înjure, să tabere pe el.. i-au făcut până la mașină cu un cuțit. A coborât după el și s-au alergat"

Adjunctul şefului Poliţiei Municipiului Giurgiu, Marius Ionel Moise: A fost prezentat judecătoriei Bolintin care a emis mandat de arestare. mai mult nu pot spune. Cazul preluat de parchetul Giurgiu pentru că se schimba încadrarea juridică."

Localnicii sunt hotărâți să continue protestele până când îi văd plecați pe cei pe care îi consideră vinovați de toate relele din localitate.

