Proteste anti-război în Belarus, în ziua referendumului pentru renunţarea la statutul de stat non-nuclear

Votul, care este aproape sigur că va fi favorabil sub regimul strict controlat al preşedintelui Aleksander Lukaşenko, ar putea duce la desfăşurarea de arme nucleare pe teritoriul Belarusului pentru prima dată de când ţara a renunţat la ele după prăbuşirea Uniunii Sovietice.

Referendumul creşte miza într-un moment în care Lukaşenko a sprijinit atacul militar al preşedintelui rus Vladimir Putin asupra Ucrainei, după ce anterior a jucat un rol de mediator între cei doi vecini.

"No war," Belarusian all over Minsk hit the street to protest against the war that Lukashenka supported. Lukashenka surrendered the interests of the people of Belarus. He is a war criminal and must be stopped. pic.twitter.com/vh7nseeaN9