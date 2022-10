Protestatarii polonezi acuză Rusia de terorism după atacurile cu rachete asupra Ucrainei

Opoziţia faţă de invazia rusă este intensă în Polonia, ţara devenind unul dintre cei mai fermi susţinători ai Kievului şi primind milioane de refugiaţi de la începutul conflictului.

Scene at the Russian embassy here in Warsaw. pic.twitter.com/Y7HchmHQUs



"Toată familia mea... a rămas în Ucraina şi nu ştiu cum să-i susţin", a spus Valeria Horna, o studentă din Kiev care locuieşte la Varşovia."De aceea am venit la acest miting, pur şi simplu pentru a sprijini Ucraina".



Protestatarii, dintre care mulţi îmbrăcaţi în steagul ucrainean, au afişat pancarte cu sloganul protestului "Rusia este un stat terorist".



"Cer ca Rusia să fie desemnată stat terorist pentru că... bombardează populaţia civilă nevinovată", a declarat Monika Lowicka, un consilier fiscal în vârstă de 40 de ani.



Un reprezentant al organizatorilor, Euromaidan-Warszawa, a estimat numărul protestatarilor la aproximativ 2.000. Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să comenteze câte persoane au fost prezente.



Proteste față de atacurile pe care Rusia le-a lansat luni asupra Ucraienei au avut loc și în Portugalia, Germania și Italia.

Rallies in support of #Ukraine are taking place in #Portugal, #Germany, #Poland, #Italy. “#RussiaIsATerrorist state” the participants say pic.twitter.com/A8LdcGT0c0