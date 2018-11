Protest la Transporturi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Peste 100 de angajaţi ai metroului bucureştean au protestat în faţa Ministerului Transporturilor. Ei cer salarii mai mari, condiţii mai bune de muncă, dar şi un nou ministru.

“La această oră suntem încă în negocieri cu conducerea Metrorex. (...) Încă nu am ajuns să încheiem contractul colectiv de muncă şi să rezolvăm problema salarială. E adevărat că am pornit de la un procent de 42%. Ultima lor ofertă a fost de 18%. În şedinţa de ieri, noi am mai scăzut procentul la 35%, dar totul cu încadrarea în limitele bugetului Metrorex, pentru care suntem dispuşi să negociem până la ultima centimă”, a declarat pentru TVR Marian Bărăgău, unul dintre liderii sindicali.

Ministrul demisionar al Transporturilor Lucian Şova spunea că miza ascunsă a acestor negocieri ar fi contractele bănoase pentru închirierea spaţiilor comerciale de la metrou.

“Tocmai din această cauză suntem astăzi aici şi vrem un nou ministru cu care să dialogăm. În ciuda multiplelor solicităr, nu a catadicsit să vină la negociere. Prin urmare, noi solicităm ca aceste contracte să continue în virtutea dreptului comercial, mai ales că ele asigură forţă de muncă şi venituri pentru o parte din membrii de sindicat. (...) Este strict legală şi necesară prelungirea acestui contract de exploatare a spaţiilor comerciale în metrou. Nu pentru liderii de metrou, ci pentru toţi cei 4.500 de angajaţi ai Metrorex”, a mai spus Marian Bărăgău.

Liderul sindical a mai precizat că, în condiţiile în care solicitările sindicaliştilor nu vor fi rezolvate, va fi reluată declanşarea grevei de avertisment şi chiar a grevei generale.

