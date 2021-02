Fermierii protestează, nemulțumiți de subvenții EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Fermierii îi solicită ministrului Adrian Oros să aloce banii pe care i-a promis anul trecut. Este vorba despre despăgubirile promise pentru culturile din 2020, calamitate de secetă. Ei spun că ministrul le-a promis între 80 și 100 de lei pe hectarul calamitat de secetă, însă este vorba de despre un milion de hectare declarate calamitate așa că vorbim de o sumă destul de mare pe care ar trebui să o plătească Ministerul Agriculturii.

Fermierii spun că în bugetul pentru anul 2021 nu este cuprinsă această sumă și solicită ministrului Agriculturii să aloce această sumă în bugetul de stat.

Acordarea acestor despăgubiri de la buget nu înseamnă plata de ajutoare sociale, nu vorbim de pomeni. Aceşti bani reprezintă o investiţie în economia reală, care vor susţine producţia agricolă din acest an, care vor permite ca zeci de mii de familii să trăiască din munca lor. Sumele alocate de la buget vor fi recuperate chiar din acest an de către Ministerul de Finanţe prin plata taxelor rezultate din producţia agricolă suplimentară. Estimez că dacă aceste despăgubiri nu vor plătite, producţia agricolă a acestui an va scădea cu 25%. Ar fi un dezastru, securitatea alimentară a Românei ar fi în pericol, a transmis Asociaţia Forţa Fermierilor într-un comunicat.

