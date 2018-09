Protestul magistraților EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Peste 200 de judecători și procurori au protestat cu pancarte în mâini pe treptele Palatului de Justiție.

Printre ei, și procurorul Andrei Bodean, fost candidat la șefia DNA, Alexandra Lăncrănjan, anchetatoarea liderului PSD Liviu Dragnea, sau Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu.

La protestul magistraților au venit și câteva zeci de manifestanți Rezist, care au scandat mesaje pro-justiție.

Pe același trotuar, separați de un cordon de jandarmi, au fost și câțiva protestatari care scandau mesaje împotriva magistraților.

Au fost și câteva ciocniri verbale între grupurile de protestatari.

Magistrații sunt nemulțumiți de modificarea legilor justiției, a Codurilor penale, de evaluarea procurorului general și de ceea ce numesc ei politizarea Inspecției Judiciare.

Procurorul general, Augustin Lazăr, a transmis duminică un mesaj în care susţine că "tânăra magistratură din România a ajuns la maturitatea şi profesionalismul care-i permit să reziste la presiuni şi influenţe exterioare" şi afirmă că independenţa magistraţilor este "o necesitate", nu un privilegiu.

În plus, Lazăr susţine că "magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei ca pe o garanţie pentru societate".

În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă că procurorul general "se află într-o gravă eroare, plasând justiţia, una dintre cele trei puteri, în afara puterilor statului, deasupra acestora". El spune că, dacă una dintre cele trei puteri îşi încalcă limitele constituţionale, CCR soluţionează conflictele de natură constituţională.

"În condiţiile în care puterea judecătorească a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de înţeles că nu îşi poate judeca propria cauză", a adăugat Toader.

ACTUALIZARE 18.53 "Încercăm să atragem atenţia Guvernului şi Parlamentului că justiţia este o putere independentă şi aşa trebuie să rămână. Din păcate, în ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care încalcă standarde internaţionale, este vorba de mai multe avize ale Comisiei de la Veneţia cu privire la independenţa, imparţialitatea şi integritatea justiţiei. Practic, justiţia română este considerată a fi sub asalt în momentul de faţă. Politicienii ar trebui să înceteze orice atac referitor la statul paralel şi orice persoană care are semnale, informaţii despre abuzuri comise de magistraţi nu are decât să sesizeze Inspecţia Judiciară sau Parchetul General", a declarat unul dintre protestatari, judecătorul Cristi Danileţ, citat de Agerpres.



Pe trotuarul opus Curţii de Apel, s-au format două grupuri de protestatari - unii pro şi alţii contra.



Grupul pro, alcătuit din aproximativ 30 de persoane, le-a strigat magistraţilor "Nu cedaţi, rezistaţi!", "Justiţie independentă!", "Vă iubim!".

Grupul contra, alcătuit din aproximativ 20 de oameni, a strigat "Ruşine!" şi "Respectaţi Constituţia!".

