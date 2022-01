Protest al angajaților de la Institutul Național de Statistică. Ei sunt nemulțumiți că veniturile nu le-au fost majorate conform legii

Protest la Institutul Național de Statistică

Îngheţarea salariilor angajaţilor Institutului Naţional de Statistică (INS) în anul curent, prin neaplicarea majorărilor prevăzute în legea salarizării, reprezintă o tăiere a salariilor acestora, în anul în care angajaţii INS vor participa la realizarea recensământului populaţiei, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului din Institutul Naţional de Statistică Bucureşti (SINSB), Dan Iliescu.



"Revendicarea noastră principală este legată de îngheţarea legii salarizării, practic nerespectarea legii salarizării. Când a apărut legea salarizării, în 2017, noi, salariaţii din INS, eram cu un nivel de încadrare minim, aveam 4 majorări salariale (de primit, n.r.) până în 2022, iar majorările au fost îngheţate în 2021 - am înţeles că atunci era o situaţie complicată la nivel naţional, că era şi perioada de pandemie, am înţeles motivele îngheţării, cu toate nemulţumirile create în rândul salariaţilor, care practic mai rămâneau încă un an de zile într-o formă de discriminare faţă de alţi salariaţi - dar acum a venit această îngheţare (pe anul 2022, n.r.), care practic ne-a lovit în plin. Practic, pe legea salarizării, la noi această îngheţare nu este o îngheţare, este o tăiere de salariu. Dacă legea ar fi fost respectată, nivelul nostru salarial ar fi fost undeva mult mai sus faţă de ce este astăzi, deci noi, conform legii, ar fi trebuit să beneficiem de un alt salariu faţă de salariul pe care noi îl avem, şi considerăm că nu este o îngheţare, este o tăiere", a afirmat Dan Iliescu.



Liderul sindical al angajaţilor din INS Bucureşti a subliniat că ultima majorare salarială primită de statisticieni a fost în ianuarie 2020.



"Ultima majorare a fost în ianuarie 2020, iar conform legii de salarizare ar fi trebuit să primim încă două tranşe. Pe o cifră netă, undeva pe medie, ar fi fost o majorare undeva la 600 de lei pentru o funcţie, dar depinde de funcţie, pentru că la noi sunt şi nişte probleme de discriminare internă, adică suntem şi în situaţia în care pentru aceeaşi funcţie avem mai multe salarii. Avem funcţionari publici în statistică pe principal sau pe superior care sunt încadraţi pe cinci niveluri de salarizare, deci e şi o discriminare internă şi o discriminare la nivel naţional. (...) Activitatea va continua normal după protestul de astăzi, noi nu am încercat nicio formă de perturbare a activităţii în Institutul Naţional de Statistică până în acest moment. Am încercat să atragem atenţia şi conducerii INS şi guvernanţilor, pentru că începând cu data de 16 decembrie noi avem o întâlnire cu salariaţii din INS în faţa instituţiei, pentru 10 minute, încercăm să păstrăm orice formă legală de manifestare, iar astăzi lucrurile au culminat cu o formă de protest autorizată. Intenţionăm ca şi pe viitor să continuăm aceste întâlniri cu salariaţii din INS, tot pentru a atrage atenţia, şi vor urma pichetări ale partidelor politice din arcul de guvernământ. Mai departe în niciun caz nu am vrea să ajungem la o perturbare a activităţii din INS, mai ales într-un an în care suntem şi într-un recensământ al populaţiei. Cu siguranţă nu vrem să ajungem până acolo. Dar sunt date pentru indicatorii de PIB, inflaţia, adică importanţa muncii noastre poate nu este atât de mult promovată la nivel instituţional, cu toate că toată presa foloseşte date INS sau date Eurostat, care practic sunt tot date INS", a menţionat Dan Iliescu.



Liderul Sindicatului din Institutul Naţional de Statistică Bucureşti a precizat că în interiorul instituţiei există şi o discriminare salarială între angajaţi.



"Este o problemă la nivel naţional a statisticianului, vrem să se respecte legea de salarizare, pentru că prin legea de salarizare se termină cu siguranţă cu acea discriminare faţă de salariaţii din INS şi sperăm că prin asta se va termina şi cu discriminarea internă, pentru că cei care ne conduc şi sunt reprezentanţii Guvernului în INS au păstrat această formă de discriminare, care s-a accentuat în timp: avem colegi care sunt pe aceeaşi funcţie, dar au fost încadraţi în INS la perioade diferite, şi atunci sunt cu un nivel de salarizare care a fost stabilit pentru fiecare în parte, cu toate că la un moment dat, prin 2017, a fost o decizie a Curţii Constituţionale în care se spunea foarte clar că pentru aceeaşi funcţie trebuie să fie acelaşi salariu. În Institutul Naţional de Statistică nu s-a ţinut cont de acest aspect şi am fost obligaţi să mergem în instanţă - o parte din colegi au câştigat procesele, alţii aşteaptă deciziile judecătoreşti, alţii nu au dat în judecată instituţia şi au rămas pe o grilă inferioară de salarizare. (...) Am rămas într-o formă de discriminare faţă de alţi salariaţi de aceeaşi categorie şi am cam început să ne considerăm, noi, salariaţii din administraţia publică, de o categorie inferioară, ceea ce este foarte trist pentru statistician. E foarte clar că e o problemă la nivelul INS Bucureşti, dar problema este generată şi în activitatea direcţiilor judeţene de statistică. Noi am făcut mai puţină referire la ei în anumite momente, dar fără ei cu siguranţă noi nu putem să ne desfăşurăm activitatea, iar nivelul de nemulţumire este generat şi la ei, pentru că avem informaţii că s-au alăturat o serie de judeţe la mişcarea pe care o desfăşoară sindicatul din INS", a încheiat Dan Iliescu.



Membrii Sindicatului din Institutul Naţional de Statistică Bucureşti participă, joi, la un miting de protest în faţa sediului INS. Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI