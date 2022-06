Propuneri de reguli noi pentru examenul auto: Instructorul să facă parte din comisie, posibilitatea ca probele să fie susținute oriunde în țară

Potrivit propunerilor făcute de aleșii USR și PNL, la examenul pentru obținerea permisului de conducere ar urma să asiste nu doar un polițist, ci și instructorul auto. Nu este însă singura modificare propusă.



CRISTIAN ICHIM, deputat USR: Posibilitatea de a da examen în orice județ din țară consider că este o necesitate în acest moment. Doi tineri studenți, să spunem, pot da examenul teoretic în județul Iași și se pot muta la o facultate în București și pot face școală de șoferi și pot da examenul practic în București. Iar a treia modificare pe care o propune proiectul de lege este participarea instructorului în cadrul comisiei de examinare.



Instructorii auto spun că propunerile i-ar ajuta pe elevi.



JEAN TEODORESCU, instructor auto: De fiecare dată când am avut ocazia am spus că nu este corect ca un viitor șofer să fie examinat de o comisie formată dintr o singură persoană. Camera nu este concludentă, camera filmează la un unghi de 85 de grade ... deci nu se vede. Examinatorul trebuie să coboare camera din parbriz, să arate că era să lovească pietonul sau bordura. Iar camera nu poate fi vizionată de către instructor.



În alte țări europene, regulile pentru examenul auto sunt diferite față de cele aplicate acum în România.



SORIN ENE, expert în conducere defensivă: În țările normale, examenul de conducere, prima și prima oară, primul se susține cu instructorul cu care a terminat sau cu instructorul de la o altă școală de șoferi. După care, dacă-l treci, ajungi în fața polițistului. Să știți că sunt cu mult sub noi în statisticile în care noi ocupăm loc fruntaș la decese provenite din accidentele auto.



Din 2017, proba practică pentru obținerea permisului auto este înregistrată video și audio. Iar legislația prevede că examenul se poate susține doar în municipiul în care candidații își au domiciliul sau reședința sau în alte localități din județ stabilite prin ordinul prefectului.

