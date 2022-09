Propunerea ca Sebastian Burduja să fie ministrul interimar al Educației a ajuns la Cotroceni

Sebastian Burduja

ACTUALIZARE Propunerea premierului Nicolae Ciucă ca ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, să preia interimar Ministerul Educaţiei a ajuns, vineri, la Palatul Cotroceni.

Sorin Cîmpeanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook:

"Am decis, din proprie iniţiativă, să demisionez din funcţia de ministru al Educaţiei. A fost o şansă şi o onoare pentru mine să încep reformarea din temelii a sistemului naţional de învăţământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul în CV. Aveam şi una şi alta. Am venit într-un moment extrem de dificil, cu dorinţa de a schimba lucrurile în bine", a scris Cîmpeanu pe pagina sa de Facebook.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că a acceptat demisia lui Cîmpeanu şi că vor avea loc consultări în PNL şi în coaliţie pentru o propunere care să fie înaintată preşedintelui Klaus Iohannis.

Burduja a reacționat imediat la postarea lui Sorin Cîmpeanu, în care își anunța demisia. El a subliniat „faptele concrete” ale fostului ministru, „într-un context plin de provocări”.

