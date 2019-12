Inaugurare de lux în Coreea de Nord EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Kim Jong Un a fost așteptat la complexul de relaxare din regiunea Yangdok, aflată la câteva ore de Phenian, de sute de militari. Ca de obicei, a avut loc o ceremonie festivă, cu flori și emblematica panglică roșie, tăiată de liderul nord coreen cu ajutorul a doi militari de rang înalt.

Presa de stat de la Phenian nu a precizat când a avut loc evenimentul. Imaginile pe care le urmăriți sunt dublate de un comentariu, transmis agențiilor străine fără traducere.

Complexul de relaxare are piscine cu apă termala, pârtii de schi, un centru de călărie și alte facilități de lux. Potrivit presei străine, totul a fost realizat într-un an, în contextul in care Coreea de Nord este supusă unui sistem de sancțiuni din partea comunității internaționale.

În același timp, Coreea de Nord a anunțat că a efectuat un test important la o bază folosită la un moment dat pentru lansări de rachete cu raza lungă de acțiune.

Anul trecut, în contextul negocierilor privind denuclearizarea peninsulei coreene și al întâlnirii cu președintele Trump, Kim Jong Un se angajase să dezafecteze baza. Ulterior, discuțiile au intrat în impas.

