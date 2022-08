Promenada Operei, farmecul muzicii la înălțime. O sărbătoare a muzicii și a mișcării în aer liber pentru împlinirea spiritului

Promenadă Operei a fost deschisă la mare înălțime. ”Nessum Dorma" una dintre cele mai iubite arii a răsunat deasupra Bucureștilor prin vocea tenorului Daniel Magdal care a cântat dintr-un balon cu aer cald. Pentru toate vârstele și gusturile. Balonul cu aer cald, dar și atelierul de face painting au fost de la început principalele atracții pentru cei mici.

”Există un atelier de balet, primii pași de balet. Copiii să aibă posibilitatea să facă primii pași sub îndrumarea unui balerim profesionist. Prim balerinei Mihaela Soare. Atelierul de pian, tot la copii ne-am gândit”, ne-a declarat Alexandru Nagy, regizor.

”Acest hub cultural are rolul de a atrage tânăra generație către Opera și către cultură. Eu am copii, la început am neglijat acest aspect să-i las liberi să aculte ce vor, după care m-am speriat... și am zis să mă mai gândesc dacă sunt atât de permisiv. Şi cred că aşa cum învăţăm copiii să meargă frumos, să să mănânce cu furculița, nu cu mâna. La fel trebuie să-i învățăm să meargă la teatru, să meargă la operă”, spune Daniel Jinga, directorul general al Operei Naţionale.

În total, 12 ore de muzică și activități inedite de educație, relaxare și mișcare în aer liber, pregătite și cu ajutorul tinerilor artiști ai Universitătii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "ÎL Caragiale" București.

”UNATC-ul vine cu o resursă umană tânără, care își dorește să participe la astfel de evenimente și să construiască cu opera Națională un parcurs interesant, cool, atractiv pentru toate categoriile de public. Să aducem oameni alături de noi, să le arătăm că artă îi ajută, le face viață mai frumoasă și interesantă”, declară Liviu Lucaci, drectorul UNATC "I. L. Caragiale", Bucureşti.

"O sărbatoare a muzicii și a mișcării în aer liber pentru împlinirea spiritului" - este mesajul ediției din acest an. La final, Orchestra, Corul și Ansamblul Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, au interpretat arii de neuitat. Iar accesul este gratuit.

