Proiectul privind introducerea vignetei Oxigen a fost adoptat de CGMB. Mașinile non-Euro, 1 și 2 vor fi interzise din 2022, iar Euro 3 interzise din 2024

Consilierii generali ai Capitalei au adoptat joi proiectul conform căruia toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 4 vor plăti vigneta "Oxigen" de acces şi circulaţie în Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2020. Potrivit proiectului, mașinile cu normă de poluare sub Euro 4 vor fi interzise complet în Capitală din 2024.

Trafic în București / FOTO: https://sectorul4live.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 31 de voturi "pentru", 13 abţineri şi 7 "împotrivă".

Potrivit unui amendament adoptat la propunerea primarului general, Gabriela Firea, vigneta va fi introdusă pentru maşinile cu normă de poluare Euro 4, de la 1 ianuarie 2021.

Potrivit unui amendament al consilierilor generali ALDE, mașinile cu normă de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2 vor fi complet interzise în București începând cu 1 ianuarie 2022. Mașinile Euro 3 vor fi și ele interzise pe străzile Capitalei începând cu 1 ianuarie 2024.

Potrivit proiectului de hotărâre adoptat, începând cu data de 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti este restricționat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbatorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:

- pentru masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 și Euro 6, accesul fără restrictii pe toate arterele;

- pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen; Restricția pentru Euro 4 se aprobă din 2021.

- pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen.

Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care au maşini Non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an, potrivit Mediafax. Cel mai puţin vor plăti proprietarii de maşini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an.

Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și Euro 4, 5 lei pe zi.

Vinieta va putea fi achiziţionată pentru o perioadă minimă de o zi, până la maxim un an.

Potrivit proiectului de hotărâre, circulaţia maşinilor fără vinietă corespunzătoare se va sancţiona cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 de lei.

Vinieta se va putea cumpăra prin SMS sau de la benzinării, iar sistemul va fi monitorizat video.

Excepţie de la plata vinietei fac autovehiculele electrice şi cele hibrid, cele pe două roţi, cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, cele destinate transmisiunilor radio şi tv sau cele deţinute sau folosite de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul de Ambulanţă sau Medicină legală, protecţia civilă, autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, serviciile de ambulanţă, Societatea de Transport Bucureşti, cele utilizate la căile de comunicaţie şi reţelele edilitare, cele istorice şi cele prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

