Proiectul DOWN SIDE UP | Tineri cu sindrom Down au învățat să prepare hrană și sucuri naturale, au cules fructe și au ecologizat o pădure

18 tineri cu Sindromul Down s-au aflat la Horezu pentru un schimb de tineret ce a urmărit dezvoltarea unui stil de viață sanatoasă, în cadrul primului proiect DOWN SIDE UP, finanțat prin programul Erasmus+, pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul DOWN SIDE UP / FOTO: Asociația Down Vâlcea

În perioada mai - noiembrie 2019, Asociația Down Vâlcea implementează proiectul DOWN SIDE UP, finanțat prin programul Erasmus+. Pentru persoanele cu Sindrom Down, îmbunătățirea calității vieții impune dezvoltarea unui stil de viață sănătos și implicarea acestora în comunitate. “Împreună schimbăm viitorul!”, spun organizatorii.

În perioada 1 - 7 septembrie 2019, 18 tineri cu Sindromul Down s-au aflat la Horezu pentru un schimb de tineret ce a urmărit dezvoltarea unui stil de viață sanatoasă, prin dietă adecvată și exerciții fizice. Tinerii s-au implicat în prepararea hranei, a sucurilor naturale, au cules fructe și au pregătit gem împreună cu însoțitorii lor. Jocurile, dansurile și activitățile sportive au completat programul pregătit de asociație.

Tinerii s-au bucurat și de două excursii: pe Transalpina și la Pădurea Colorată, din județul Gorj, acolo unde au participat și la o acțiune de ecologizare.

Initiațiva aparține Asociației Down Vâlcea având ca parteneri organizații din Italia, Turcia și România.

În perioada 27-28 iulie, s-a desfășurat vizita de pregătire a proiectului DOWN SIDE UP, finanțat prin programul Erasmus+, în zona Horezu.

La discuții au participat reprezentanții celor 4 asociații implicate și s-a stabilit programul activităților din cadrul schimbului de tineret ce a avut loc în perioada 1-7 septembrie.

Participanții au apreciat bucătăria românească, frumusețea zonei Horezu și ospitalitatea locuitorilor și s-au arătat interesați să revină și să promoveze zona în scopuri turistice." declară Claudia Maracine, coordonatorul proiectului.

