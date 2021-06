Guvernul ar putea decide noi relaxari EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Guvernul va adopta joi ordonanţa de urgenţă prin care va amâna majorarea alocaţiile pentru copii. Premierul Florin Cîțu spunea în urmpă cu două zile, la TVR, că Parlamentul ar fi trebuit să ia o decizie clară în acest sens, dar ''nu şi-a făcut treaba''. El a arătat că ordonanţa de urgenţă privind alocaţiile va fi aprobată joi.



"În primul rând am un gust amar pentru că suntem aici şi discutăm despre alocaţii în acest moment, pentru că Parlamentul nu şi-a făcut treaba, a fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat în iarnă. Parlamentul putea să ia o decizie clară până acum în ce direcţie vrea să meargă. Noi am avut o decizie în coaliţie că vor creşte doar anul acesta alocaţiile, dacă Parlamentul voia să ia o altă decizie trebuia să rezolve. Dar, repet, este ceea ce avem acum. Coaliţia, până în decembrie, poate să ia mai multe decizii, care pot să vină chiar cu formula care să înceapă de la 1 ianuarie 2022, dar în acest moment avem o decizie care arată o creştere de 20% faţă de momentul în care au început aceste creşteri ale alocaţiilor care ducea la o dublare. Noi, anul trecut, am modificat legea şi am spus că vor fi 5 paşi ale creşterii alocaţiilor, suntem, cred, la al doilea pas, deci înseamnă 20% faţă de iniţial. În şedinţa de Guvern nu este cu indexarea cu rata inflaţiei, nu poţi să ai şi 20% şi rata inflaţiei. Deci ori găsim o formulă în care avem un indicator care este legat de creşterea economică plus inflaţie plus un venit minim sau ceva de genul acesta, ori avem o creştere din aceasta care le include pe toate'', a explicat premierul.

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, printr-o hotărâre, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2021. Ajutoarele de urgenţă se vor acorda în limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale astfel:

* câte 6.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie de peste 75%, inclusiv;



* câte 4.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie cuprinsă între 50%, inclusiv şi 75%;



* câte 2.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie cuprinsă între 25%, inclusiv şi 50%



* câte 1.500 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe au fost afectate în proporţie de până la 25%;



* câte 1.000 lei pentru familiile şi persoanele singure ale căror bunuri din locuinţă au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

