Proiect votat de deputați: Directorii interimari ai şcolilor, numiţi de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ

Consiliile de administraţie al şcolilor vor avea şi atribuţia de a desemna cadrul didactic pentru funcţia vacantă de director sau director adjunct, prevede proiectul de lege.



În cazul vacantării funcţiei de director sau director adjunct, conducerea interimară este preluată de un cadru didactic titular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul anului şcolar.



Astfel, cu 30 de zile înaintea vacantării funcţiei sau cel târziu în termen de 10 zile după vacantarea acesteia, după caz, consiliul de administraţie desemnează prin vot secret, cu majoritate din totalul membrilor, cadrul didactic care va prelua funcţia de director. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea, se organizează al doilea proces de vot, la care participă numai primii 2 candidaţi care au primit cel mai mare număr de voturi. Procedura de vot se reia până când unul dintre cei doi candidaţi întruneşte majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie. Inspectorul şcolar general emite decizia de detaşare în interesul învăţământului pentru cadrul didactic desemnat de consiliul de administraţie al respectivei unităţi de învăţământ în maximum 10 zile lucrătoare de la momentul comunicării procesului verbal, au decis deputaţii.



Deputaţii au mai stabilit că, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective. "În cazul unităţilor de învăţământ cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori are obligaţia cunoaşterii limbii respective", mai prevede textul adoptat.



În aceste cazuri, numirea directorului se face cu consultarea organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. În cazul liceelor şi seminariilor teologice, consultarea se face şi cu reprezentanţii cultului respectiv. În ambele cazuri, în urma consultării, este necesar avizul scris, respectiv avizul/binecuvântarea în cazul cultelor, se mai precizează în text.



Proiectul a fost iniţiat de senatorii USR PLUS Ştefan Pălărie, Silvia Dinică şi Darău Irineu.



"Aproape 10.000 de posturi de directori şi directori adjuncţi vor fi scoase la concurs, în toată ţara, dar, în cel mai bun scenariu, doar jumătate dintre posturi vor fi ocupate. Pentru restul posturilor vor fi făcute numiri de interimari şi trebuie să evităm repetarea scenariului din ianuarie 2021, când aproape 20% dintre directori au fost înlocuiţi după bunul plac al inspectorilor şcolari judeţeni. Există chiar judeţe în care aproximativ 40% dintre funcţiile vacantate au fost ocupate din pixul inspectorilor, pe criterii politice! De aceea, este vital ca decizia să fie mutată de la inspectoratele şcolare la consiliile de administraţie ale şcolilor. Adică, la comunitate, pentru că din consiliile de administraţie fac parte şi părinţi, şi profesori, şi reprezentanţi ai autorităţilor locale", au apreciat aceştia, într-un comunicat.



