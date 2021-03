Proiect USR PLUS: Sectorul 4 nu va mai administra bulevardul Tineretului, unde urma să fie realizată o pasarelă

Bulevardul Tineretului / FOTO: fb

Conform unui comunicat al USR PLUS, consilierul municipal Valentin Necula a depus proiectul de hotărâre prin care propune Consiliului General retragerea de la Sectorul 4 a dreptului de administrare a mai multor artere din Capitală, drept care fusese acordat în 2017 Consiliului Local.



Iniţiativa este necesară "ca urmare a constatării nerespectării" prevederilor HCGMB 148/2017, prin care acest drept de administrare fusese acordat către administraţia locală din Sectorul 4.



"În 2020 a fost iniţiat de către primarul Sectorului 4 şi adoptat de Consiliul Local un proiect care vizează investiţii pentru realizarea unor pasarele pietonale pe deasupra bulevardului Tineretului. În 2017 însă, atunci când a încredinţat dreptul de administrare a acestui bulevard către Consiliul Local Sector 4, CGMB a definit foarte clar şi scopul acestui demers: construirea/reamenajarea de parcaje. Faptul că acum, în ciuda protestelor vehemente ale comunităţii, primarul Sectorului 4 insistă să realizeze investiţii care exced scopului pentru care a primit în administrare acest bulevard m-a determinat să iniţiez proiectul de hotărâre care prevede retragerea acestui drept. Dincolo de aspectele de legalitate, pentru care am sesizat Prefectura Bucureşti, grupul consilierilor generali USR PLUS are serioase dubii cu privire la oportunitatea acestei investiţii şi considerăm că în viziunea administraţiei Băluţă este prioritar traficul auto în detrimentul celui pietonal. Cu o asemenea abordare nu putem fi de acord, atât timp cât există alternative ca semaforizarea inteligentă", a declarat consilierul general Valentin Necula.

ŞTIRILE ZILEI