Proiect USR PLUS dezbătut în plenul Senatului: Persoanele cu handicap nu vor mai fi nevoite să se prezinte la reevaluări

Persoanele cu handicap care nu pot urma programe de recuperare nu vor mai fi nevoite să se prezinte la reevaluările periodice, Comisia de evaluare fiind obligată să acorde un termen permanent de valabilitate a certificatului care atestă afecţiunea, potrivit unui proiect iniţiat de parlamentari USR PLUS, dezbătut miercuri în şedinţa de plen a Senatului.

Persoane cu dizabilități

Nerespectarea acestei dispoziţii, care a fost introdusă şi admisă în lege la comisiile raportoare, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 30.000 şi 100.000 de lei.



Amendamentul, propus de senatorul USR PLUS Ştefan Pălărie, vizează "persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare".



Senatorul USR PLUS Claudiu Mureşan a declarat, în plen, că această iniţiativă legislativă este necesară în contextul în care, în practică, comisiile nu aplică în mod unitar cadrul legal care prevede, ca permanent, termenul de valabilitate al acestor certificate.



"Vom vota pentru ca aceste situaţii să nu se mai repete, să eliminăm această problemă în cazul unor persoane care şi aşa sunt greu încercate. E vorba de respectul pe care trebuie să-l avem unii faţă de alţii", a precizat Mureşan.



În context, senatorul PSD Lucian Romaşcanu a spus că această iniţiativă legislativă este una "bună".



"E o lege bună, poate şi singura a USR-ului, este o lege care corectează ceva ce clasa politică nu a avut printre priorităţi. E foarte important să înţelegem că acei oameni care prezintă evidenţa unor probleme să nu fie târâţi pe drumuri. Grupul PSD din Senat va vota 'pentru'", a punctat Romaşcanu.



La rândul său, liderul grupului senatorilor liberali, Virgil Guran, a calificat iniţiativa drept "foarte bună".



"Se demonstrează că, în momentul în care iniţiativele sunt bune, tot Parlamentul se aliază şi trec aceste iniţiative. Cred că este un exemplu şi trebuie să continuăm aceste acţiuni. Grupul PNL votează iniţiativa USR PLUS", a conchis Guran.



Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap va fi votată în şedinţa de plen de luni a Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI